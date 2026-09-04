Tot mai multe rusoaice aleg să nască în Brazilia. Cum poate deschide pașaportul copilului calea emigrării întregii familii

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a schimbat strategiile de migrație ale multor familii ruse, iar nașterea unui copil în străinătate a devenit o cale către obținerea unei a doua cetățenii și, ulterior, către emigrarea întregii familii. După ce Argentina, destinația preferată începând din 2022, și-a înăsprit regulile, tot mai mulți ruși și-au îndreptat atenția spre Brazilia, relatează Euronews.

Cetățenia copilului, o posibilă cale de emigrare pentru întreaga familie

Mii de femei din Rusia, care nu vor să lege viitorul copiilor lor de o țară care a început un război și sunt îngrijorate de izolarea tot mai accentuată a Rusiei, au început să caute posibilități de a naște în străinătate.

Scopul nu este doar accesul la servicii medicale de calitate, ci și obținerea unei a doua cetățenii pentru nou-născut. Aceasta poate deschide ulterior calea întregii familii către emigrare, studii, locuri de muncă și călătorii fără viză în diferite părți ale lumii.

Au devenit deosebit de populare țările unde orice copil născut pe teritoriul statului primește cetățenia acestuia, indiferent de cetățenia părinților.

Creșterea numărului unor asemenea călătorii a determinat însă mai multe țări să-și revizuiască politicile, pe fondul unui aflux tot mai mare de solicitanți.

Argentina, destinația preferată după începutul războiului

După 2022, Argentina a devenit cea mai populară destinație pentru femeile din Rusia. Țara oferea o combinație de avantaje: intrare fără viză pentru cetățenii ruși, servicii medicale relativ accesibile, acordarea automată a cetățeniei copilului și posibilitatea ca părinții să obțină ulterior documente argentiniene.

Pentru multe familii, principalul avantaj nu era doar pașaportul nou-născutului, ci și beneficiile care decurgeau din acesta. Un copil născut în Argentina devenea automat cetățean argentinian și beneficia de toate drepturile prevăzute de lege, inclusiv de acces la programele sociale ale statului și la alocații. Părinții puteau solicita rezidență permanentă și, ulterior, cetățenia.

Obținerea permisului de ședere le permitea să locuiască și să muncească legal în țară, să administreze o afacere și să beneficieze de majoritatea drepturilor acordate rezidenților permanenți. Și alți membri ai familiei își puteau legaliza ulterior statutul, prin procedurile de reîntregire a familiei.

Pașaportul argentinian permite accesul fără viză într-un număr mare de țări, iar rușii nu erau obligați să renunțe la cetățenia lor. Absența serviciului militar obligatoriu în Argentina reprezenta un alt avantaj.

Agențiile specializate în „turismul de naștere” au promovat intens aceste beneficii. Potențialilor clienți nu li se oferea doar ajutor pentru organizarea nașterii în străinătate, ci practic un traseu complet de emigrare pentru întreaga familie. Agențiile promiteau sprijin pentru întocmirea documentelor, obținerea permisului de ședere și, în cele din urmă, a cetățeniei.

10.500 de rusoaice însărcinate au ajuns într-un singur an în Argentina

Potrivit autorităților argentiniene, aproximativ 10.500 de femei însărcinate din Rusia au ajuns în țară numai în 2022. Multe dintre ele au sosit cu puțin timp înainte de naștere și au plecat la scurt timp după obținerea documentelor copilului. Autoritățile au estimat că aproximativ 7.000 dintre aceste femei au părăsit Argentina aproape imediat.

Potrivit The Wall Street Journal, până la jumătatea anului 2024, numărul total al rușilor care se mutaseră în Argentina de la începutul războiului ajunsese la aproximativ 75.000. În mai multe cartiere din Buenos Aires începuse deja să se formeze o „Mică Rusie”.

Autoritățile argentiniene au început în cele din urmă să își exprime deschis îngrijorarea cu privire la abuzarea sistemului de imigrație. Agențiile care le vindeau rușilor pachete complete de servicii, de la organizarea nașterii și întocmirea documentelor până la sprijin pentru obținerea cetățeniei, au ajuns să fie investigate.

Materialele lor publicitare subliniau frecvent că nașterea unui copil în Argentina putea reprezenta cea mai rapidă cale către un al doilea pașaport și putea pune bazele mutării întregii familii.

După venirea la putere a președintelui Javier Milei, regulile au fost înăsprite considerabil. Părinții unui copil născut în Argentina nu mai pot folosi nașterea acestuia drept cale rapidă pentru obținerea propriei cetățenii. Naturalizarea necesită acum cel puțin doi ani de ședere legală în țară.

Totodată, accesul la servicii medicale gratuite a fost restricționat în cazul străinilor fără statut legal și au fost introduse cerințe suplimentare pentru persoanele care intră în țară.

Efectul a fost semnificativ: dacă în 2023 rușii au depus în Argentina peste 7.000 de cereri pentru permise de ședere, până la jumătatea anului 2025 numărul acestora a scăzut la mai puțin de 2.000.

Brazilia devine noua destinație preferată

Pe măsură ce accesul la ruta argentiniană a fost restricționat, familiile din Rusia și-au îndreptat atenția către Brazilia, în special în 2026. Potrivit Deutsche Welle, numărul rușilor care călătoresc în această țară a crescut considerabil după ce Argentina și-a înăsprit regulile privind migrația.

Pașaportul brazilian este considerat unul dintre cele mai „puternice” din lume. Acesta permite călătoriile fără viză în 161 de țări, inclusiv în statele din Spațiul Schengen și în Regatul Unit. Titularii săi pot solicita și o viză pentru Statele Unite valabilă până la zece ani.

Un copil născut în Brazilia primește automat cetățenia braziliană și un certificat de naștere. În același timp, acesta poate dobândi, prin consulatul competent, și cetățenia părinților, devenind astfel titularul a două pașapoarte.

Copiii mai mari ai familiei pot obține cetățenia braziliană printr-o procedură simplificată, în primul lor an de ședere în țară, o posibilitate specifică Braziliei.

Părinții nou-născutului, precum și bunicii acestuia, au dreptul la permis de ședere și pot obține ulterior cetățenia. Pentru părinți sunt suficiente un an de ședere în țară și dovada cunoașterii limbii portugheze, în timp ce bunicii trebuie să locuiască în Brazilia timp de patru ani.

Pentru multe familii ruse, Brazilia devine astfel mai mult decât locul în care se naște un copil: face parte dintr-o strategie de emigrare pe termen lung.

Statisticile reflectă această tendință. În 2024, 477 de ruși au obținut cetățenia braziliană, iar în 2025 numărul lor a crescut la 613. Mai mult de jumătate dintre noii cetățeni au fost femei.

Ce oferă Chile, Statele Unite și Canada

Pe lângă Argentina și Brazilia, familiile din Rusia iau în considerare și alte țări în care nașterea unui copil poate oferi avantaje suplimentare în materie de imigrație.

Alegerea depinde nu doar de posibilitatea obținerii cetățeniei, ci și de calitatea serviciilor medicale, costul acestora, rapiditatea procesării documentelor și perspectivele familiei de a obține ulterior un statut legal.

Chile este considerat de mult timp una dintre cele mai atractive destinații pentru „turismul de naștere” din America Latină. Un copil născut acolo primește cetățenia, iar părinții pot beneficia de proceduri simplificate pentru a-și legaliza șederea.

Pașaportul chilian este considerat unul dintre cele mai puternice din regiune și oferă acces fără viză într-un număr important de țări.

Un alt avantaj este sistemul medical bine dezvoltat. Clinicile private din Santiago și din alte orașe mari sunt comparate frecvent, în ceea ce privește dotările și calitatea îngrijirii, cu centrele medicale din Statele Unite și Europa Occidentală. Costurile monitorizării sarcinii și ale nașterii sunt însă, în general, semnificativ mai mici decât în SUA.

Combinația dintre serviciile medicale de calitate, stabilitatea politică și costurile relativ moderate face din Chile o alternativă pentru familiile care nu sunt pregătite să plătească prețurile din Statele Unite, dar își doresc un nivel comparabil de îngrijire.

Statele Unite rămân, de asemenea, o destinație populară. În baza celui de-al 14-lea Amendament la Constituția SUA, un copil născut pe teritoriul american primește automat cetățenia, indiferent de statutul părinților.

Costurile sunt însă mult mai ridicate decât în țările din America Latină. Cheltuielile totale pentru naștere, cazare, asigurare și asistență juridică pot ajunge la zeci de mii de dolari.

În ultimii ani, autoritățile americane și-au intensificat eforturile de combatere a fenomenului și acordă o atenție sporită cazurilor în care cetățenii străini folosesc vizele turistice exclusiv pentru a naște în SUA.

Un principiu similar se aplică în Canada, unde copilul primește automat cetățenia dacă se naște în această țară. Canada este aleasă pentru gradul ridicat de siguranță, sistemul medical bine dezvoltat și reputația de stat cu un sistem solid de protecție socială.

Costurile sunt însă relativ ridicate, iar timpii de așteptare pentru anumite servicii medicale pot fi mai mari decât în clinicile private din America Latină.

Printre destinațiile mai puțin evidente, dar tot mai populare, se numără Mexicul. Țara acordă cetățenie copiilor născuți pe teritoriul său, iar apropierea geografică de Statele Unite o face atractivă pentru cei care caută un al doilea pașaport pentru copil la un cost mai redus.

Serviciile medicale oferite de clinicile private din Mexic sunt, de multe ori, semnificativ mai ieftine decât cele din America de Nord.

Pentru familiile mai înstărite, Elveția reprezintă o altă opțiune. Spre deosebire de statele de pe continentul american, aceasta nu acordă cetățenia prin simpla naștere pe teritoriul său, dar este considerată unul dintre liderii mondiali în privința calității serviciilor de maternitate.

Nașterea în Elveția este văzută, așadar, mai degrabă ca un serviciu medical premium decât ca o modalitate de a obține un al doilea pașaport.

Cum încearcă țările să limiteze fenomenul

Numeroase state s-au confruntat deja cu un aflux de străini care călătoreau în mod special pentru a obține cetățenia țării respective pentru copiii lor.

Cea mai radicală soluție a fost eliminarea dreptului necondiționat la cetățenie prin naștere. Irlanda, Australia și Noua Zeelandă au adoptat această abordare.

În Irlanda, în urma unui referendum organizat în 2004, un copil nu mai primește automat cetățenia doar pentru că s-a născut în această țară. În prezent, în majoritatea acestor cazuri, cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie cetățean sau să aibă drept de ședere permanentă.

Regatul Unit, Australia și Noua Zeelandă au adoptat anterior măsuri similare.

Argentina a ales o abordare mai puțin restrictivă. Copiii primesc în continuare cetățenia, dar autoritățile au eliminat posibilitatea părinților de a-și obține rapid propriile documente în baza nașterii copilului.

Restricții de viză și controale mai stricte

Statele Unite au păstrat dreptul la cetățenie prin naștere, garantat de Constituție, dar au început să combată fenomenul prin alte mijloace.

Din 2020, funcționarii consulari americani pot refuza acordarea vizelor turistice dacă apreciază că scopul principal al călătoriei este nașterea în SUA, pentru ca nou-născutul să obțină cetățenia americană.

În ultimii ani, autoritățile și-au intensificat și acțiunile împotriva intermediarilor și au început să anuleze pe scară largă vizele persoanelor implicate în astfel de scheme.

Hong Kong a introdus, la rândul său, măsuri după ce s-a confruntat cu un aflux considerabil de femei însărcinate din China continentală. Printre acestea s-au numărat înscrierea obligatorie în avans la maternități, cote pentru femeile străine și controale mai stricte la frontieră. Numărul cazurilor a scăzut puternic în urma acestor măsuri.

Peste 5.400 de copii născuți de persoane nerezidente în Canada

Canada păstrează în continuare dreptul necondiționat la cetățenie prin naștere, dar dezbaterea politică privind limitarea acestui fenomen devine tot mai intensă.

Studiile canadiene arată că, în exercițiul financiar 2024-2025, au fost înregistrate în țară peste 5.400 de nașteri în rândul persoanelor care nu aveau statut de rezident. În acest context, tot mai mulți politicieni cer revizuirea regulilor.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat strategiile de migrație ale miilor de familii, iar nașterea în străinătate a devenit o modalitate de a le asigura copiilor cetățenie și noi oportunități.

Pe măsură ce fenomenul ia amploare, țările își înăspresc însă regulile. Argentina a făcut deja acest lucru după afluxul de femei însărcinate din Rusia, iar Brazilia s-ar putea confrunta cu presiuni similare dacă tendința va continua.

Editor : Ș.A.