Tot traficul feroviar a fost oprit în Norvegia, după o pană a comunicaţiilor vocale. Anunțul operatorului public de telecomunicaţii

Întregul trafic feroviar a fost paralizat joi în Norvegia, din cauza unei probleme la sistemul de comunicaţii, iar operatorul norvegian Telenor a anunţat că nu a găsit niciun indiciu al unui act răuvoitor.

„Traficul feroviar este întrerupt în toată ţara”, a anunţat compania publică feroviară norvegiană Vy pe site-ul său, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Prevedem anulări de trenuri şi întârzieri. O pană afectează sistemul de comunicaţii”, a precizat compania.

Pana a început imediat după ora locală 16.00 (17.00, ora României), iar traficul feroviar s-a oprit aproximativ o oră mai târziu.

„Durata întreruperii traficului feroviar rămâne incertă”, a anunţat compania.

Această paralizie este cauzată de probleme cu care se confruntă operatorul public de telecomunicaţii Telenor.

Un purtător de cuvânt al grupului, Vetle Andersen, a declarat ziarului Aftenposten că „nimic nu arată că este vorba despre o piratare sau despre un atac în curs”.

„Problemele cu care s-a confruntat joi după-amiaza Telenor afectează, din nefericire, mai mulţi clienţi şi organizaţii”, a anunţat operatorul pe site.

„Problemele noastre privesc comunicaţiile vocale”, a precizat el.

Editor : M.B.