Toți ochii pe Belarus, în căutarea unor semne că ar putea oferi ajutor lui Putin în Ucraina. Avertismentul lui Macron pentru Lukașenko

Lidera opoziției din Belarus, aflată în exil, a vizitat luni Kievul, în timp ce capitala ucraineană se reface după cel mai mare atac cu rachete al Rusiei din acest an, iar liderii mondiali urmăresc cu atenție cât sprijin este gata să ofere guvernul belarus regimului de la Kremlin în lupta sa de invadare a Moscovei, scrie csmonitor.com.

Rusia și aliatul său, Belarus, au organizat exerciții nucleare comune săptămâna trecută, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în ultimele zile că Belarus ar putea oferi o rampă de lansare pentru ca Rusia să deschidă un nou front în nordul Ucrainei. Unele trupe ruse au intrat în Ucraina de pe teritoriul belarus în cadrul invaziei de la Moscova din 24 februarie 2022.

Un alt semn de îngrijorare a fost faptul că președintele francez Emmanuel Macron a discutat duminică la telefon cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko despre războiul din Ucraina, aceasta fiind prima lor convorbire de la începutul invaziei.

Rusia avertizează asupra unor noi „lovituri sistemice”

Sunt pregătite noi „lovituri sistemice” asupra Kievului, a declarat luni Ministerul de Externe rus într-un comunicat. Acesta a îndemnat cetățenii străini, inclusiv membrii misiunilor diplomatice, să părăsească orașul cât mai repede posibil și le-a spus locuitorilor să se țină departe de instalațiile militare și guvernamentale.

Ministerul a declarat că atacul mortal cu drone al Ucrainei de vineri asupra unui cămin studențesc din Starobilsk a fost „picătura care a umplut paharul”. Ucraina a afirmat că a lovit doar ținte care susțineau invazia Rusiei.

Armata rusă se află într-o luptă grea și costisitoare pe linia frontului de 1.250 de kilometri care șerpuiește în mare parte prin estul și sudul Ucrainei.

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, pe X, după barajul de rachete din weekend care a ucis două persoane și a avariat clădiri în capitala ucraineană.

Având în vedere că rachetele de apărare aeriană fabricate în SUA sunt insuficiente din cauza războiului cu Iranul, rachetele rusești sunt mai greu de oprit de către Ucraina. Între timp, eforturile SUA de a opri luptele au ajuns într-un impas.

Țările urmăresc cu atenție Belarusul

În convorbirea sa cu Lukașenko, Macron „a subliniat riscurile pentru Belarus de a se lăsa târât în războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina”, potrivit unui consilier prezidențial din biroul liderului francez, care a vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu practicile palatului prezidențial. Macron a vorbit duminică și cu Zelenski.

Lidera opoziției din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaia, aflată la prima sa vizită la Kiev, a declarat duminică pentru Associated Press că „regimul lui Lukașenko știe bine ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană, dar acest lucru nu se întâmplă. În schimb, atacurile hibride, șantajul nuclear și amenințările la adresa întregii regiuni continuă”.

Un comunicat succint emis de serviciul de presă al președinției din Belarus a precizat că discuția telefonică cu Macron a avut loc „la inițiativa părții franceze”, iar liderii au discutat „probleme regionale” și relațiile Belarusului cu UE și Franța.

Aleksandr Lukașenko, care și-a condus țara de aproximativ 9,5 milioane de locuitori cu mână de fier timp de peste trei decenii, se bazează pe Kremlin pentru energie ieftină, împrumuturi și alte forme de sprijin.

Țările occidentale au impus în repetate rânduri sancțiuni asupra Belarusului, inclusiv pentru reprimarea drepturilor omului și pentru că a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a invada Ucraina.

Mai recent, Lukașenko a încercat să îmbunătățească relațiile cu Occidentul. De când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Lukașenko a eliberat sute de prizonieri politici ca parte a acordurilor care au ridicat unele sancțiuni americane.

Rusia lansează rachete hipersonice asupra Ucrainei

Bombardamentul de duminică a inclus puternica rachetă balistică hipersonică Oreșnik a Rusiei, care poate transporta mai multe focoase. Președintele rus Vladimir Putin s-a lăudat că aceasta poate călători cu o viteză de până la 10 ori mai mare decât cea a sunetului și poate evita sistemele de apărare aeriană.

Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene au primit informații din partea Statelor Unite și a țărilor europene conform cărora Rusia se pregătea să lanseze o rachetă Oreshnik.

Pe lângă cele două victime, cel puțin 91 de persoane au fost rănite în atacul de duminică, potrivit lui Timur Tkacenko, șeful Administrației Municipale din Kiev.

Luni, trotuarele erau acoperite de sticlă spartă, după ce autoritățile ucrainene au declarat că atacul a avariat clădiri din întreg orașul, inclusiv în apropierea sediilor guvernamentale, clădirilor rezidențiale, școlilor și unei piețe.

Luni, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a condus o delegație formată din ambasadori din peste 70 de țări într-o vizită la locurile loviturilor. El a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunea asupra Moscovei și să se asigure că Ucraina primește mai mult sprijin în domeniul apărării aeriene.

