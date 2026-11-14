Toți pasagerii navei de croazieră răsturnate pe fluviul Mississippi au fost localizați. 32 de persoane au ajuns la spital

Este considerat că toţi pasagerii au fost localizaţi după ce un portcontainer s-a ciocnit cu o navă de croazieră pe fluviul Mississippi, vineri, în New Orleans, 32 de persoane ajungând la spital în urma incidentului, a anunţat primăriţa Helena Moreno.

„În acest moment, conform informaţiilor pe care le deţinem, nu există nicio persoană dată dispărută, ceea ce este, cu adevărat, un miracol pe Mississippi”, a declarat Moreno,informează sâmbătă dpa preluată de Agerpres.

Niciunul dintre cei 32 de pasageri aflaţi sub îngrijire medicală în spital nu a suferit răni care să le pună viaţa în pericol, a precizat ea.

Moreno a explicat că portcontainerul „Atlantic Asphalt” a pierdut controlul şi s-a izbit de nava de croazieră fluvială „American Heritage”.

O problemă tehnică gravă a fost, probabil, cauza coliziunii, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin.

Pasagerii au încercat să evacueze nava de croazieră imediat după coliziune, dar vasul a început rapid să se încline, răsturnându-se ulterior pe o parte, şi mai multe persoane au căzut în apă.

Peste 130 de pasageri se aflau la bord în acel moment, a relatat CNN, citând autorităţile portuare. Mulţi dintre pasageri erau persoane în vârstă, ceea ce a stârnit temeri că unii ar putea rămâne blocaţi în interiorul navei.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a lăudat echipele de intervenţie, afirmând că acestea "au salvat nenumărate vieţi astăzi". „Este, fără îndoială, un miracol”, a scris el pe platforma X.

Şi preşedintele Donald Trump a lăudat eforturile de salvare pe platforma sa, Truth Social.

„Forţele de ordine şi echipele de intervenţie au fost fantastice! Este incredibil că nimeni nu şi-a pierdut viaţa în această coliziune majoră”, a scris el.

Editor : A.P.