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Toți pasagerii navei de croazieră răsturnate pe fluviul Mississippi au fost localizați. 32 de persoane au ajuns la spital

Data publicării:
APTOPIX US New Orleans Cruise Ship
O navă de croazieră „American Heritage” s-a răsturnat în urma coliziunii cu portcontainerul „Atlantic Asphalt”, pe fluviul Mississippi, în apropiere de New Orleans, pe 13 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Este considerat că toţi pasagerii au fost localizaţi după ce un portcontainer s-a ciocnit cu o navă de croazieră pe fluviul Mississippi, vineri, în New Orleans, 32 de persoane ajungând la spital în urma incidentului, a anunţat primăriţa Helena Moreno.

„În acest moment, conform informaţiilor pe care le deţinem, nu există nicio persoană dată dispărută, ceea ce este, cu adevărat, un miracol pe Mississippi”, a declarat Moreno,informează sâmbătă dpa preluată de Agerpres.

Niciunul dintre cei 32 de pasageri aflaţi sub îngrijire medicală în spital nu a suferit răni care să le pună viaţa în pericol, a precizat ea.

Moreno a explicat că portcontainerul „Atlantic Asphalt” a pierdut controlul şi s-a izbit de nava de croazieră fluvială „American Heritage”.

O problemă tehnică gravă a fost, probabil, cauza coliziunii, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin.

Pasagerii au încercat să evacueze nava de croazieră imediat după coliziune, dar vasul a început rapid să se încline, răsturnându-se ulterior pe o parte, şi mai multe persoane au căzut în apă.

Peste 130 de pasageri se aflau la bord în acel moment, a relatat CNN, citând autorităţile portuare. Mulţi dintre pasageri erau persoane în vârstă, ceea ce a stârnit temeri că unii ar putea rămâne blocaţi în interiorul navei.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a lăudat echipele de intervenţie, afirmând că acestea "au salvat nenumărate vieţi astăzi". „Este, fără îndoială, un miracol”, a scris el pe platforma X.

Şi preşedintele Donald Trump a lăudat eforturile de salvare pe platforma sa, Truth Social.

„Forţele de ordine şi echipele de intervenţie au fost fantastice! Este incredibil că nimeni nu şi-a pierdut viaţa în această coliziune majoră”, a scris el.

Editor : A.P.

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