Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care participa Trump: posibile carențe, verificate

Toate privirile se vor îndrepta acum asupra dispozitivului de securitate de la locul incidentului petrecut la dineul corespondenților de presă de la Washington. Întrebarea care se pune este dacă au existat suficiente măsuri de securitate și dacă atacatorul a reușit să se apropie prea mult de președintele Donald Trump care participa la dineu, scriu Le Figaro și Al Jazeera.

Au fost ridicate semne de întrebare cu privire la măsurile de securitate de la recepție și la modul în care o armă a putut fi introdusă în hotel. Unii participanți au menționat că în fața sălii de bal fusese instalat un portal de detectare a metalelor, dar că nu existau controale de acest tip înainte de intrare și nici chiar la intrarea în hotel.

„Vom analiza înregistrările video din întregul hotel pentru a înțelege cum a intrat arma, cum a ajuns acolo”, a afirmat șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, Jeffery Carroll.

Potrivit lui Donald Trump, serviciile de securitate au făcut „o treabă mult mai bună decât la Butler”, unde fusese ținta unei tentative de asasinat în 2024, în timpul unui miting electoral din statul Pennsylvania.

Din imaginile incidentului se poate observa că atacatorul s-a grăbit să ajungă în sala de bal.

La un moment dat, un ofițer a fost împușcat. Ofițerul purta o vestă de protecție și a fost împușcat în vestă. Starea lui este stabilă.

Cordonul de securitate a funcționat

Acum, Serviciul Secret afirmă că acest lucru demonstrează, de fapt, că cordonul de securitate care a fost instalat în jurul președintelui a funcționat, deoarece au reușit să-l oprească pe atacator să intre în sală, unde, desigur, se aflau toate personalitățile de rang înalt, inclusiv președintele.

Dar, pe fondul a ceea ce s-a întâmplat în Butler, Pennsylvania, în 2024, vor fi puse întrebări serioase.

Aceasta nu este prima dată când cineva a încercat să-l ucidă pe președinte, dacă acesta a fost scopul principal al atacului de astăzi.

Președintele Donald Trump s-a confruntat cu câteva tentative de asasinat și amenințări cu moartea pe parcursul mandatului său prezidențial și al campaniei electorale, scrie Al Jazeera.

Cel mai periculos incident a avut loc în iulie 2024, la un miting din Butler, Pennsylvania, unde un bărbat înarmat a urcat pe acoperișul unei clădiri din apropiere, de unde îl putea vedea direct pe candidatul Trump în timp ce acesta ținea un discurs pe scenă. Un spectator a fost ucis, iar Trump a fost rănit la ureche în urma atacului. Agenții l-au împușcat mortal pe suspect, Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, la fața locului.

La câteva luni după aceea, în septembrie, un bărbat înarmat s-a ascuns lângă terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach, Florida, cu intenția de a-l ucide, potrivit oficialilor.

Procurorii au declarat că Ryan Routh a complotat metodic să-l ucidă pe Trump timp de săptămâni înainte de a ținti cu o pușcă prin tufișuri în timp ce acesta juca golf. Un agent al Serviciului Secret l-a zărit pe Routh înainte ca acesta să apuce să tragă asupra lui Trump, iar acesta a fost arestat la scurt timp în apropiere.

Routh a fost găsit vinovat anul trecut de tentativa de asasinare a președintelui și a fost condamnat la închisoare pe viață în februarie.

De asemenea, în februarie, un bărbat de 21 de ani, Austin Tucker Martin, a fost împușcat mortal după ce a pătruns în complexul Mar-a-Lago al lui Trump din Florida cu o pușcă, dar președintele nu se afla acolo.

Hotelul Hilton din Washington, unde s-au auzit focurile de armă sâmbătă seara în prezenţa lui Donald Trump, nu este "o clădire deosebit de sigură", a criticat preşedintele american într-o declaraţie de presă, la câteva ore după incidentul de la cina corespondenţilor de la Casa Albă.



Trump a recunoscut totuşi că sistemul de control "era foarte sigur", suspectul fiind interceptat înainte de a se apropia de sala de bal unde se aflau invitaţii, transmite France Presse.



În faţa acestui hotel a fost împuşcat în 1981 preşedintele Ronald Reagan, în timpul unei tentative de asasinat.

Profilul suspectului, conturat de presă

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California, scrie Le Figaro. Donald Trump a explicat că individul care a deschis focul avea „multe arme” asupra sa.

Acest bărbat în vârstă de 31 de ani, care locuiește în orașul de coastă Torrance, din statul Los Angeles, ar fi, potrivit profilurilor sale de pe rețelele de socializare, absolvent al Institutului de Tehnologie din California (Caltech). Tot potrivit informațiilor de pe rețelele sale de socializare, până acum a lucrat ca profesor cu jumătate de normă și dezvoltator de jocuri video.

Cole Thomas ar fi fost desemnat „profesorul lunii” în decembrie 2024 de către un serviciu de meditații pentru liceeni. A obținut o licență în inginerie mecanică la Caltech în 2017, apoi un masterat în informatică la California State University din Dominguez Hills în 2025, conform profilului său de LinkedIn.

Postul de televiziune ABC din Los Angeles a difuzat un interviu cu Allen în ultimul său an de facultate, în cadrul unui reportaj despre noile tehnologii care ajută persoanele în vârstă. Bărbatul dezvoltase un prototip de frână de urgență pentru scaune cu rotile.

Potrivit unor mass-media, printre care CNN, care citează registrele federale de finanțare a campaniilor, suspectul ar fi făcut o donație de 25 de dolari comitetului de acțiune politică al Partidului Democrat pentru a susține candidatura Kamalei Harris la președinție în 2024.

În Torrance, o suburbie a orașului Los Angeles, casa cu două etaje a suspectului, descrisă ca „modestă” de către New York Times, a atras numeroși trecători și jurnaliști încă de sâmbătă seara.

Strada a fost rapid izolată, iar zona a fost supravegheată de elicoptere. Cartierul este descris de locuitori ca fiind „foarte liniștit” și „sigur”. Se pare că acolo locuiesc numeroși polițiști pensionați.

