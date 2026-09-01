Toyohiro Akiyama, primul japonez care a ajuns în spaţiu, a murit la 84 de ani

Toyohiro Akiyama, primul japonez care a zburat în spaţiu, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, transmite marţi agenţia Kyodo care citează un anunţ al unei rude a fostului jurnalist şi astronaut.

Toyohiro Akiyama, s-a născut la Tokyo şi a devenit astronaut în urma unui proces de selecţie internă organizat de Tokyo Broadcasting System Television Inc, relatează Agerpres.

El a ajuns pe staţia spaţială Mir în decembrie 1990 şi a devenit cunoscut pentru primele sale cuvinte rostite în spaţiu: „Sunt în direct?”.

După ce s-a alăturat companiei de televiziune în 1966, el a acoperit subiecte din domeniul politicii şi afacerilor externe, înainte de a ocupa funcţia de şef al biroului companiei din Washington.

Toyohiro Akiyama şi-a depus candidatura pentru a deveni astronaut după ce a devenit redactor în cadrul departamentului de afaceri externe.

Akiyama a părăsit domeniul televiziunii la câţiva ani după revenirea sa pe Pământ, afirmând că dorea să „se concentreze pe problemele de mediu, implicându-se în acelaşi timp în agricultură”.

El s-a mutat în prefectura Fukushima, unde s-a ocupat de agricultură şi a continuat să scrie.

În 2011 a fost numit profesor în cadrul Universităţii de Arte din Kyoto.

Editor : M.B.