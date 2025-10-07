„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza

Cu două săptămâni înainte să meargă în SUA să discute despre încheierea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu le promitea susținătorilor lui de extremă dreaptă că „nu va exista niciun stat palestinian” și că „acest loc este al nostru”. Însă, în timpul negocierilor de la Washington, premierul israelian a descoperit că planul de pace al celui pe care el l-a descris drept „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” ar putea face exact opusul: să creeze o „cale credibilă”, oricât de incertă ar fi aceasta, spre un viitor stat palestinian. Și, totuși, de ce a acceptat Netanyahu planul lui Trump cu toate că l-a resimțit ca pe o „trădare”?

Planul de pace în 20 de puncte al președintelui american a venit în urma unei runde frenetice de discuții cu Qatar, Arabia Saudită și alte țări importante din lumea arabă și musulmană, care au profitat și de un incident care l-a înfuriat pe Trump: atacul din 9 septembrie al Israelului asupra clădirii din Dubai în care stăteau negociatorii politici ai grupării Hamas.

Inițiativa diplomatică a fost susținută și de ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a fost trimisul principal al președintelui în Orientul Mijlociu în timpul primului său mandat. Prin acest acord, Trump urmărește să îndeplinească atât anumite ambiții politice, cât și unele personale.

Trump vrea să obțină eliberarea celor 48 de ostatici care au rămas în mâinile Hamas, să pună capăt războiului din Gaza și să țină în viață visul său mai vechi de a intermedia o înțelegere amplă între Israel și Arabia Saudită.

Președintele SUA a spus clar că vrea ca războiul să se încheie până pe 7 octombrie 2025 – la exact doi ani după atacul Hamas care a declanșat întreg conflictul. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace, pe care Trump îl dorește, va fi anunțat tot luna aceasta.

„Trump a înțeles că ostaticii reprezintă cheia care va deschide toate ușile în Orientul Mijlociu”

„De foarte devreme, Trump a înțeles că ostaticii reprezintă cheia care va deschide toate ușile în Orientul Mijlociu”, a spus un fost diplomat israelian care a negociat cu Washingtonul în numele familiilor prizonierilor, pentru Financial Times.

Trump s-a întâlnit personal cu ostaticii eliberați și a urmărit recuperarea lor după luni de zile petrecute în captivitate, formând o legătură personală cu aceștia mult mai apropiată decât Netanyahu.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, se află în contact direct cu familiile ostaticilor israelieni care nu au fost încă eliberați.

Dar ca să obțină eliberarea tuturor ostaticilor și ca să pună în practică planul său măreț pentru Orientul Mijlociu, Trump avea nevoie ca Netanyahu să facă concesii și de un plan pentru perioada de după încheierea războiului.

Un astfel de plan era absolut necesar nu doar ca să îi convingă pe cei de la Hamas, ci și ca să îi liniștească pe aliații Washingtonului din Golful Persic, pe care Netanyahu i-a înfuriat prin acțiunile belicoase ale armatei israeliene.

Dintre acestea, Qatarul joacă unul dintre cele mai importante roluri în conflictul dintre Israel și Hamas, fiind principala țară unde s-au ținut mai multe runde de negocieri de pace. Atacul Israelului asupra unei ținte de pe teritoriul Qatarului, un aliat al Statelor Unite, l-a înfuriat pe Trump.

Atacul din 9 septembrie al Israelului asupra clădirii din Dubai în care stăteau negociatorii politici ai grupării Hamas l-a înfuriat pe Trump. Foto: Profimedia Images

Bombardamentul din Qatar a fost incidentul care a deschis calea spre această nouă încercare de a pune capăt războiului

Când Netanyahu a ajuns la Casa Albă, pe 29 septembrie, la câteva zile după ce Trump le prezentase deja planul său de pace liderilor arabi, președintele american i-a înmânat telefonul premierului israelian și a ascultat în timp ce acesta și-a cerut scuze prim-ministrului din Qatar.

Bombardamentul din Qatar a fost de fapt incidentul care a deschis calea spre această nouă încercare de a pune capăt războiului, potrivit unui fost oficial american care a rămas în contact cu lideri din Orientul Mijlociu.

Atacul Israelului din Doha a fost umilitor pentru Trump, dar „i-a permis să spună: 'voi ați greșit și eu vă salvez aici și am terminat'”, a spus oficialul, care a descris ironic momentul rușinos în care Trump l-a pus pe Netanyahu să își ceară scuze în direct drept „o filmare cu un ostatic”.

Netanyahu a resimțit întreg planul pentru încheierea războiului din Gaza drept o „trădare care a venit la final”, potrivit unei persoane citate de Financial Times care a fost informată despre momentul când premierul israelian a văzut pentru prima dată documentul în 20 de puncte al lui Trump.

Cu toate că echipa de negociatori a Israelului a încercat să schimbe o parte din planul propus de Trump, în special menționarea unui stat palestinian, „a fost imposibil să schimbe mai mult de câteva cuvinte ici și colo”.

Trump le-a garantat liderilor arabi că Israelul nu va mai declanșa din nou războiul pe viitor și le-a spus negociatorilor lui Netanyahu să nu mai caute „portițe de scăpare” de care să poată profita mai târziu dacă vor dori să atace din nou Gaza.

Planul lui Trump exclude strămutarea forțată a palestinienilor din Fâșia Gaza, dar și amnistie pentru luptătorii Hamas, dacă renunță la arme și acceptă o „coexistență pașnică”, în loc să fie vânați până la moarte.. Foto: Profimedia Images

Trump: Netanyahu „trebuie să fie de acord” cu planul de pace. „Nu are de ales”

Documentul final include, astfel, propuneri care nu ar fi fost niciodată acceptate de partidele de extremă dreapta din Israel de care coaliția lui Netanyahu depinde pentru a rămâne la putere și care au promis că îi vor expulza pe palestinieni din Fâșia Gaza și că vor repopula regiunea cu evrei.

Planul lui Trump exclude strămutarea forțată a palestinienilor și prevede ca locuitorii din Gaza să poată pleca și reveni în enclavă oricând doresc. Luptătorii Hamas pot primi amnistie dacă renunță la arme și acceptă o „coexistență pașnică”, în loc să fie vânați până la moarte.

Israelului nu i se va permite să ocupe sau să anexeze Gaza și nu va putea construi așezări pe teritoriul palestinian. ONU își va putea relua serviciile de livrare a ajutoarelor umanitare palestinienilor care suferă din cauza foametei provocate de blocada impusă de Israel.

Și Netanyahu poate spune că s-a ales cu ceva: Hamas nu va avea voie să administreze Fâșia Gaza, luptătorii vor fi dezarmați, iar întreg teritoriul demilitarizat.

Într-un interviu pentru un reporter din Israel, Trump a spus că nu a durat prea mult să îl convingă pe Netanyahu să accepte planul său.

„El a fost de acord. Trebuie să fie de acord cu asta. Nu are de ales”, a spus Trump în interviul pentru Canalul 12 din Israel. „Cu mine, trebuie să fii de acord.”

