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Video Traficul feroviar din Germania, blocat pe întreg teritoriul, în urma unui ciudat incident IT. Se cere anchetă serioasă

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Traficul feroviar s-a reluat treptat în Germania, miercuri dimineață. Mai există doar perturbări răzlețe. Foto Profimedia
Traficul feroviar s-a reluat treptat în Germania, miercuri dimineață. Mai există doar perturbări răzlețe. Foto: Profimedia
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Din articol
Peste două ore de haos Ce spune Deutsche Bahn Se cere anchetă amplă Criticile miniștrilor

Traficul feroviar a fost complet blocat, marți seara, pe întreg teritoriul Germaniei, iar în unele zone perturbările au persistat până dimineață. Motivul: aparent, o interferență radio în sistemul GSM-R a provocat oprirea tuturor trenurilor, de mărfuri și de pasageri, în cea mai apropiată gară, timp de aproape două ore. Traficul s-a reluat treptat, pe un sistem de back-up, dar tot nu este clar ce anume a provocat defecțiunea, și de aceea urmează o amplă anchetă, scriu focus.de, Bild, Der Spiegel și dpa. 

Serviciile feroviare au fost reluate, a anunțat Deutsche Bahn miercuri dimineață. Cu toate acestea, există încă unele întârzieri reziduale și anulări izolate până când totul va reveni la normal, a declarat o purtătoare de cuvânt în această dimineață, ca răspuns la o solicitare de informații din partea focus.de

Ea nu a oferit mai multe detalii despre cauza perturbării. Aceasta a fost identificată peste noapte, dar nu au putut fi încă furnizate informații suplimentare, scrie focus.de.

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Peste două ore de haos

La puțin după ora 22, comunicațiile între trenuri, dar și cu controlul traficului s-au întrerupt. Conductorii au oprit trenurile în cea mai apropiată gară, în procedură de urgență, iar trenurile care se aflau în stații nu au mai plecat. Până la 22.30, tot traficul feroviar din Germania devenise complet paralizat.

La ora locală 22:30, Deutsche Bahn anunțase că o întrerupere la nivel național a sistemului GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) a făcut imposibilă circulația trenurilor, acestea fiind reținute în stații.

În fața ghișeelor de informații din gările mai mari s-au format cozi din ce în ce mai lungi, iar angajații au distribuit apă pentru persoane. Deutsche Bahn a eliberat vouchere pentru taxiuri și hoteluri, în sprijinul pasagerilor afectați de incident.

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Primele trenuri au reînceput să circule în jurul orei 00:30. Serviciul a fost reluat treptat în primele ore ale dimineții, potrivit unui purtător de cuvânt al DB. 

Se aștepta ca unele probleme să persiste până la ora de vârf a dimineții. De exemplu, DB Regio Mitte a anunțat pe peronul său X că ar trebui să se aștepte întârzieri semnificative și anulări cu preaviz scurt până cel puțin la ora 6:00. Pe site-ul regional al DB pentru Renania de Nord-Westfalia, a declarat după încheierea întreruperii: „Va dura ceva timp până când serviciile feroviare vor reveni la normal”. Pasagerii ar trebui să se aștepte la întârzieri și anulări semnificative, scrie focus.de.

Ce spune Deutsche Bahn

Operatorul feroviar național Deutsche Bahn a transmis ulterior că motivul problemei a fost o defecțiune de amploare a rețelei radio feroviare digitale GSM-R, care asigură comunicația wireless între mecanicii de locomotivă și centrele de control al traficului.

Conform unor informații obținute de cotidianul BILD, care citează surse de securitate, cauza nu este nici acum cunoscută, dar nu este suspectat deocamdată un bruiaj sau o acțiune de sabotaj, ci o defecțiune cauzată de înlocuirea unor componente din sistemul radio. Totuși, până miercuri dimineața, nu există nicio confirmare din partea companiei feroviare, după cum relatează și focus.de.

Traficul feroviar a fost complet blocat timp de peste două ore și jumătate.

„Experții noștri IT au lucrat neîntrerupt pentru a rezolva problema - și au reușit. Defecțiunea a fost remediată rapid, iar circulația este reluată treptat. Mulțumim tuturor pasagerilor pentru răbdare”, a transmis compania.

După miezul nopții, traficul feroviar a început să se restabilească treptat, pe măsură ce inginerii companiei feroviare au reușit să activeze un sistem de back-up. Rețeaua de trenuri S-Bahn Berlin a anunțat, la rândul ei, că deși serviciile sut reluate, există numeroase întârzieri și anulări, în timp ce operatorul regional DB Regio Mitte a avertizat că perturbările vor continua cel puțin până în miercuri dimineață.

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Compania nu a precizat câți pasageri sau câte trenuri au fost afectate de avarie.

Blocajul a afectat atât trenurile de lung parcurs și regionale operate de Deutsche Bahn, cât și rețeaua suburbană S-Bahn, care leagă zonele periferice de marile orașe.

Se cere anchetă amplă

Asociația Căilor Ferate Private de Marfă a solicitat o anchetă amănunțită în urma întreruperii serviciilor feroviare din Germania, care a durat mai multe ore. Cauza întreruperii serviciului feroviar de marți seară „nu ar trebui determinată exclusiv de o auto-raportare a DB InfraGo, operatorul”, a declarat directorul general Peter Westenberger, agenției germane de presă (dpa). El a adăugat că este necesară o mai bună monitorizare și un control al operațiunilor infrastructurii feroviare. Asociația solicită de mult timp înființarea unui Oficiu Federal pentru Infrastructură Feroviară. 

Deutsche Bahn began resuming train services after a nationwide communications failure brought operations across its network to a standstill https://t.co/2GScDUY7cI

— dpa news agency (@dpa_intl) June 24, 2026

Căile ferate private de marfă, concurenții DB Cargo, au fost, de asemenea, afectate de întrerupere - și la acea oră târzie. „Întrucât o parte semnificativă a traficului de marfă are loc noaptea, impactul întreruperii este, de asemenea, foarte substanțial”, a spus Westenberger. 

Criticile miniștrilor

Ministrul Transporturilor din Renania de Nord-Westfalia, Oliver Krischer (Verzi), a criticat aspru compania feroviară în urma perturbării la nivel național. „Acest lucru mă lasă fără cuvinte. Faptul că o defecțiune tehnică a adus întreaga rețea feroviară din Germania într-un impas este un nou minim într-un serviciu deja slab”, a declarat Krischer pentru Agenția Germană de Presă.

„Mă aștept ca firma feroviară să investigheze acest incident în mod transparent și temeinic. Nu se poate ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți să petreacă noaptea în trenuri și în stații din cauza unei defecțiuni a sistemului”, a spus el.

Ministrul landului Renania de Nord-Westfalia a criticat, de asemenea, gestionarea situațiilor de urgență de către compania feroviară. „Sunt necesare mecanisme de urgență pentru a preveni un astfel de dezastru în viitor. Oamenii se bazează pe posibilitatea de a ajunge la destinație cel puțin oarecum punctual cu trenul”, a cerut Krischer. 

Editor : M.C

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