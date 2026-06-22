Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic după anunțul Iranului

Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului, potrivit datelor de urmărire a navelor citate de Al Jazeera.

Doar 12 nave au traversat strâmtoarea duminică, în scădere față de cele 35 de tranzitări înregistrate cu o zi înainte, a arătat duminică o analiză realizată de compania de informații maritime Windward.

Cinci dintre cele opt nave care au intrat în strâmtoare aveau sistemele de identificare automată (AIS) oprite, potrivit Windward.

„Profilul actual al traficului: obscur, sancționat, lcare are legături cu Iranul, asemănător mai degrabă cu situația de la sfârșitul blocadei decât cu o strâmtoare deschisă și funcțională”, a precizat Windward într-o postare pe X.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, i-a imputat duminică preşedintelui american Donald Trump responsabilitatea pentru închiderea Strâmtorii Ormuz anunţată de Iran, demnitarul german cerând redeschiderea acestei căi navigabile esenţiale, transmite France Presse.



„În definitiv, cel care a forţat dopul în gâtul strâmtorii Ormuz este Trump, nu noi, dar noi avem interesul ca dopul să fie scos”, a declarat Pistorius într-un interviu pentru postul public de televiziune german ARD.



Strâmtoarea Ormuz, cale de tranzit crucială pentru livrările de petrol şi gaz mondiale, a fost blocată în timpul ostilităţilor ce au debutat pe 28 februarie prin atacurile americano-israeliene contra Iranului.



Teheranul acceptase să redeschidă strâmtoarea în cadrul unui acord preliminar semnat de Donald Trump şi omologul său iranian Masud Pezeshkian şi traficul maritim a început să fie reluat.



Dar sâmbătă, Iranul a anunţat că va închide din nou această cale navigabilă din cauza atacurilor israeliene în sudul Libanului.



„Deschiderea strâmtorii Ormuz, sau mai degrabă posibilitatea de a o tranzita în deplină securitate, este în interesul Europei, în interesul aprovizionării noastre energetice şi al relansării noastre economice”, a declarat Boris Pistorius.



Acesta a adăugat că orice acord vizând redeschiderea strâmtorii ar necesita sprijinul Iranului şi al Omanului.

Iranul şi Statele Unite au convenit asupra unei „linii de comunicare” pentru securizarea tranzitului în strâmtoarea strategică Ormuz, au anunţat luni mediatorii negocierilor din Elveţia, notează AFP, preluată de Agerpres.



„A fost creată o linie de comunicare între părţi pentru a evita incidentele şi problemele de comunicare, cu scopul de a asigura o trecere sigură pentru navele comerciale în strâmtoarea Ormuz”, au explicat într-un comunicat mediatorii pakistanezi şi qatarezi.

Editor : M.C