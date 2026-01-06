Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu

Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranţei la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, a declarat marţi primarul localităţii, Nicolas Feraud, citat de dpa, potrivit Agerpres.

„Nu au existat inspecţii între 2020 şi 2025", a declarat Feraud. În 2025, a fost efectuată doar o evaluare acustică, care nu a ridicat nicio obiecţie, a adăugat el.

„Regretăm profund acest lucru. Nu am avut niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate", a spus Feraud.

Feraud a spus că inspecţiile de incendiu ar trebui efectuate anual în barurile din oraş şi că ultima, din 2019, la „Le Constellation", a avut rezultate pozitive.

Spuma de izolare fonică ce căptuşea tavanul localului a fost considerată acceptabilă la momentul respectiv, iar o alarmă de incendiu nu a fost necesară din cauza dimensiunilor barului, a adăugat el.

„Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenţii noştri de securitate nu au considerat-o necesară", a spus Feraud.

Primarul Crans-Montana a atras atenţia că, potrivit reglementărilor actuale, nu se impuneau inspecţii de siguranţă ale materialelor utilizate în spaţiile unităţilor publice, cum ar fi barul „Le Constellation".

Citește și: VIDEO Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Anunțul MAE

40 de morţi, între care şi un cetăţean român, 116 persoane rănite

Feraud a declarat că „legea nu impune verificarea materialelor".

Licenţa de funcţionare pentru un al doilea restaurant administrat de aceiaşi proprietari în Crans-Montana a fost acum retrasă.

Anchetatorii cred că dezastrul de la popularul bar „Le Constellation” din timpul sărbătorilor de Revelion a fost declanşat de scânteile produse de artificii care au aprins izolaţia din spumă de pe tavan. Incendiul a cuprins rapid barul aglomerat, blocându-i pe mulţi dintre petrecăreţi în interior.

Pe lângă cei 40 de morţi, între care şi un cetăţean român, 116 persoane au fost rănite, majoritatea grav, multe dintre ele fiind în prezent tratate în spitale din străinătate.

Orice fel de artificii au fost acum interzise în interiorul localurilor, a declarat primarul la conferinţa de presă.

Potrivit autorităţilor municipale, citate de EFE, barul „Le Constellation" avea o capacitate de 100 de persoane la subsol, unde avea loc petrecerea de Revelion când a izbucnit incendiul, şi alte 100 pe terasa acoperită, dar nu se ştie dacă această capacitate a fost depăşită în momentul producerii tragediei.

Numeroşi martori au indicat că, atunci când a izbucnit incendiul, afară se formase o coadă foarte lungă de tineri care aşteptau să intre în bar.

Editor : C.S.