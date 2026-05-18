Tragedia din Maldive: Au fost găsite cadavrele scafandrilor italieni dispăruţi

Maldive Foto Profimedia

Cadavrele a patru scafandri italieni care au dispărut în urma unui accident petrecut în timpul unei scufundări într-o peşteră subacvatică din Maldive, săptămâna trecută, au fost găsite, au confirmat oficialii pentru BBC.

Până acum, un singur cadavru, al celui de-al cincilea membru al grupului, fusese deja găsit după incidentul petrecut joia trecută.

Un scafandru de salvare a murit, de asemenea, sâmbătă, în timp ce căuta trupurile celorlalţi patru membri ai grupului.

Cetăţenii italieni au fost găsiţi într-o peşteră de 60 de metri adâncime din Atolul Vaavu de către o echipă comună de scafandri finlandezi şi din Maldive, foarte bine pregătiţi, potrivit autorităţilor locale.

 „În zilele următoare vor fi efectuate scufundări suplimentare pentru recuperarea cadavrelor”, a declarat Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului din Maldive, într-un mesaj adresat BBC.

Cele patru cadavre ale grupului italian au fost localizate în aceeaşi peşteră subacvatică în care militarii au găsit primul cadavru în ziua accidentului.

Incidentul este cel mai grav accident de scufundare din istoria acestei mici ţări din Oceanul Indian, o destinaţie turistică populară datorită lanţului său de insule de corali.

Patru dintre scafandrii italieni făceau parte dintr-o echipă a Universităţii din Genova: prof. Monica Montefalcone, fiica sa Giorgia Sommacal şi cercetătorii Muriel Oddenino şi Federico Gualtieri. A cincea victimă italiană este managerul operaţiunilor de navigaţie şi instructorul de scufundări Gianluca Benedetti.

Scafandrul de salvare din Maldive care a murit în timp ce căuta cadavrele a fost identificat ca fiind sergentul Mohamed Mahdhee. Un purtător de cuvânt al guvernului din Maldive a declarat pentru BBC că Mahdhee făcea parte dintr-un grup de opt scafandri de salvare care încercau să localizeze cadavrele sâmbătă.

„Opt scafandri de salvare au intrat în apă astăzi. Când au ieşit la suprafaţă, şi-au dat seama că Mahdhee nu a ieşit”, a declarat anterior Shareef pentru BBC.

Ceilalţi scafandri s-au scufundat imediat din nou şi l-au găsit pe Mahdhee în stare de inconştienţă.

Editor : C.S.

