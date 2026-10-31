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Tragedia feroviară din Spania: 36 de victime au fost identificate prin amprente. 67 de persoane sunt încă date dispărute

Data publicării:
accident feroviar in spania
Foto: Profimedia Images
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Din articol
67 persoane dispărute

Procedurile de identificare a victimelor avansează după coliziunea a două trenuri în regiunea Castilla-La Mancha, în Spania, iar Institutul de Medicină Legală din Toledo și Ciudad Real a efectuat autopsiile celor 69 de morți.

El País, care citează Centrul de Integrare a Datelor, un organism înființat după catastrofă, scrie că 36 de persoane au fost identificate cu ajutorul amprentelor digitale, potrivit presei spaniole, preluate de News.ro.

În total, 27 de identificări au fost comunicate familiilor victimelor – 18 bărbați și nouă femei –, precizează publicația online Libertad Digital.

Rudele celorlalte nouă persoane identificate urmau să fie contactate, potrivit publicației.

El País îl citează pe președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, care a subliniat în fața presei dificultatea identificării victimelor.

„La morgi se află 68 de corpuri intacte, cărora li se adaugă persoana decedată la spital, și rămășițe umane care fac în prezent obiectul unui proces de identificare foarte complex”, a declarat el.

„Așa cum puteți înțelege, identificarea este de o complexitate uriașă”, a declarat președintele regiunii.

67 persoane dispărute

De asemenea, 67 de persoane sunt în continuare date dispărute în urma accidentului feroviar.

Autoritățile au anunțat inițial 27 de persoane dispărute, însă cinci au fost găsite în viață.

Căutările au permis găsirea a două persoane la spital și confirmarea faptului că o a treia nu se urcase, până la urmă, în tren în ziua accidentului.

În total, 14 dintre persoanele date dispărute sunt de naționalitate străină, au anunțat autoritățile.

Este vorba despre cetățeni din nouă țări: Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Franța, Japonia, Cehia, Tunisia și Venezuela.

Vineri seara, 39 de persoane erau în continuare spitalizate după catastrofă, potrivit El País, care precizează că 17 dintre ele se aflau la terapie intensivă, iar 22 în secții de medicină generală.

Editor : C.S.

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