Live TV

Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală

Data actualizării: Data publicării:
avion mexican marina
Captură foto Digi24

Cel puțin două persoane au murit în accidentul unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical spre statul american Texas, a anunțat, luni, Marina.

Accidentul s-a produs pe mare în momentul în care aparatul, închiriată de o fundație mexicană care ajută copiii cu arsuri grave, se apropia de Galveston, lângă Houston, în Texas, relatează AFP preluată de Agerpres.

Dintre cele opt persoane aflate la bordul aeronavei, patru au fost găsite în viață, iar două au murit, a declarat Marina Mexicană într-un comunicat.

„Eforturile continuă pentru salvarea celor două persoane din interiorul aeronavei prăbușite”, a indicat sursa, care a adăugat că este în contact cu Garda de Coastă a SUA.

Potrivit Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul din Mérida, în statul mexican Yucatán (sud-est), la ora 18:46 GMT. Semnalul său s-a pierdut la ora 21:01 GMT deasupra golfului Galveston, lângă aeroportul internațional Scholes.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
4
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1061178265
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
donald trump
Zeci de ambasadori numiți de fostul președinte Joe Biden, rechemați de la post din ordinul administrației Trump
jd vance
JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Dar avertizează: „Sunt șanse mari să nu reușim”
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele economice bat moralitatea în era Trump. UE ia decizii prea lent
steaguri rusia si romania
Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
sibiu accident
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi...
Ultimele știri
Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May
Alternativa pentru Germania, acuzată că strânge informații pentru Kremlin: tehnica întrebărilor parlamentare
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Fanatik.ro
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...