Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală

Cel puțin două persoane au murit în accidentul unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical spre statul american Texas, a anunțat, luni, Marina.

Accidentul s-a produs pe mare în momentul în care aparatul, închiriată de o fundație mexicană care ajută copiii cu arsuri grave, se apropia de Galveston, lângă Houston, în Texas, relatează AFP preluată de Agerpres.

Dintre cele opt persoane aflate la bordul aeronavei, patru au fost găsite în viață, iar două au murit, a declarat Marina Mexicană într-un comunicat.

„Eforturile continuă pentru salvarea celor două persoane din interiorul aeronavei prăbușite”, a indicat sursa, care a adăugat că este în contact cu Garda de Coastă a SUA.

Potrivit Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul din Mérida, în statul mexican Yucatán (sud-est), la ora 18:46 GMT. Semnalul său s-a pierdut la ora 21:01 GMT deasupra golfului Galveston, lângă aeroportul internațional Scholes.

Editor : Ana Petrescu