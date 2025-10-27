Live TV

Foto Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod

Data publicării:
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est), după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi.

Accidentul a avut loc duminică, la ora locală 4.30 (9.30, ora României), după ce autocarul cu două etaje, care avea la bord aproximativ 50 de pasageri, a intrat în coliziune cu o maşină care venea din sens opus, în apropiere de oraşul Obera, situat la 1.000 de kilometri distanţă de Buenos Aires, a anunţat poliţia.

În urma impactului, autocarul a lovit parapetul, a căzut de pe pod şi a căzut parţial în albia râului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Bilanţul accidentului a crescut treptat.

Ministrul de Interne al provinciei, Marcelo Perez, a confirmat AFP un bilanţ provizoriu de nouă morţi.

Peste 100 de pompieri şi salvatori au fost trimişi duminică în zori să salveze răniţii.

Ei au descarcerat, timp de mai multe ore, pasageri rămaşi blocaţi în autocar.

