Live TV

Video Tragedie în Germania: un român și-a ucis logodnica și băiețelul și s-a sinucis. Doar fetița lor a supraviețuit

Data publicării:
German Police Car
Mașină a poliției germane. Foto: Profimedia
Din articol
Încercarea de trezire, inițial abandonată

O comunitate din Baden-Württemberg este zguduită de un caz cutremurător: un român este acuzat că și-a ucis partenera, apoi a provocat intenționat un accident rutier mortal, în care au murit el și bebelușul lor de trei luni. Incidentul, petrecut în localitatea Waldachtal, a lăsat în urmă durere, întrebări fără răspuns și o anchetă complexă, scrie ziarul popular Bild.

Pe 10 august, Alexandru V. (37) și-a înjunghiat logodnica, Daniela (34). Românul s-a sinucis apoi, împreună cu fiul lor, Aaron (3 luni), într-un accident de mașină. Singura fiică, Hannah (22 de luni), a supraviețuit, fiind grav rănită. Acum există un licăr de speranță pentru fetiță.

Poliția va închide în curând cazul oribilei crime violente din Waldachtal-Salzstetten ( Baden-Württemberg ). Autorul este mort și nu se mai pot efectua alte anchete în privința sa. Dar există speranță pentru fiica supraviețuitoare Hannah după gravul accident rutier: fetița s-a trezit din comă. Iar bunica ei, în special, joacă un rol cheie în acest sens.

„Deși era în comă, medicii au putut detecta emoții puternice imediat ce Hannah a auzit vocea bunicii sale și i-a simțit mângâierile.” Prin urmare, Spitalul Universitar din Tübingen i-a cerut bunicii să stea cu nepoata sa 24 de ore pe zi. De atunci, lucrurile au continuat să se îmbunătățească. Andrea Borg: „În această după-amiază, cei doi au putut deja să facă o scurtă plimbare cu căruciorul.”

Încercarea de trezire, inițial abandonată

După crimă și accidentul de pe drumul județean, doctorul Hannei a plasat-o în comă artificială. După cinci zile, o primă încercare de a o trezi a eșuat. După șaptezeci și două de ore, totul era bine. De luni, Hannah a putut comunica cu bunica ei nu doar prin atingere, ci și prin cuvinte.

Fetița va rămâne cel mai probabil în grija bunicii.

Vecinii și cunoștințele s-au mobilizat pentru a ajuta familia fetiței, a fost organizată o campanie de strângere de fonduri și s-au strâns circa 16.000 de euro.

„Bunicii, unchii și mătușile Hannei sunt copleșiți de revărsarea extraordinară de simpatie și compasiune. Este atât de reconfortant pentru ei să nu fie singuri în aceste momente dificile”, a declarat pentru Bild o prietenă a familiei.

Potrivit poliției și procuraturii, totul ar fi început duminică seara, în jurul orei 20:00, când între cei doi parteneri ar fi izbucnit un conflict în apartamentul comun. Anchetatorii spun că bărbatul, în vârstă de 37 de ani, și-ar fi ucis iubita de 34 de ani prin „violență cu obiect tăietor-înțepător”. Detaliile exacte despre arma crimei nu au fost dezvăluite, urmând ca medicii legiști din Tübingen să stabilească precis cauza morții, scrie Bild.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul Economiei Radu Miruţă
1
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
sarpe veninos
2
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
3
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
4
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia dictează termenii păcii în Ucraina: garanții internaționale de...
Ultimele știri
Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor mai recente două sondaje de opinie
Economia Europei nu poate crește fără migranți, avertizează șefa Băncii Centrale Europene. Lagarde: „Datorăm mult lucrătorilor străini”
Canada ia în calcul prezenţa trupelor sale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate. Ce i-a transmis Zelenski lui Mark Carney
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz portret
Cancelarul Merz, despre negocierile de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs primii 200 de metri
Friedrich Merz portret
Merz apără firmele mijlocii, dar cere reformarea „statului bunăstării”. „Nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie”
criminal fugar
Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc
harta moldova romania ucraina marea neagra
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre
Russia Today
Țara europeană în care site-urile și televiziunile mass-media rusești, interzise în UE, sunt deosebit de populare
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
O mamă a scăpat dintr-un incendiu puternic, însă și-a lăsat în urmă copiii. A fost pusă la zid pentru decizia...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul...
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Ce sfaturi a primit Pamela Anderson de la Priscilla Presley pentru remake-ul filmului „The Naked Gun”: „Ea...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...