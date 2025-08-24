O comunitate din Baden-Württemberg este zguduită de un caz cutremurător: un român este acuzat că și-a ucis partenera, apoi a provocat intenționat un accident rutier mortal, în care au murit el și bebelușul lor de trei luni. Incidentul, petrecut în localitatea Waldachtal, a lăsat în urmă durere, întrebări fără răspuns și o anchetă complexă, scrie ziarul popular Bild.

Pe 10 august, Alexandru V. (37) și-a înjunghiat logodnica, Daniela (34). Românul s-a sinucis apoi, împreună cu fiul lor, Aaron (3 luni), într-un accident de mașină. Singura fiică, Hannah (22 de luni), a supraviețuit, fiind grav rănită. Acum există un licăr de speranță pentru fetiță.

Poliția va închide în curând cazul oribilei crime violente din Waldachtal-Salzstetten ( Baden-Württemberg ). Autorul este mort și nu se mai pot efectua alte anchete în privința sa. Dar există speranță pentru fiica supraviețuitoare Hannah după gravul accident rutier: fetița s-a trezit din comă. Iar bunica ei, în special, joacă un rol cheie în acest sens.

„Deși era în comă, medicii au putut detecta emoții puternice imediat ce Hannah a auzit vocea bunicii sale și i-a simțit mângâierile.” Prin urmare, Spitalul Universitar din Tübingen i-a cerut bunicii să stea cu nepoata sa 24 de ore pe zi. De atunci, lucrurile au continuat să se îmbunătățească. Andrea Borg: „În această după-amiază, cei doi au putut deja să facă o scurtă plimbare cu căruciorul.”

Încercarea de trezire, inițial abandonată

După crimă și accidentul de pe drumul județean, doctorul Hannei a plasat-o în comă artificială. După cinci zile, o primă încercare de a o trezi a eșuat. După șaptezeci și două de ore, totul era bine. De luni, Hannah a putut comunica cu bunica ei nu doar prin atingere, ci și prin cuvinte.

Fetița va rămâne cel mai probabil în grija bunicii.

Vecinii și cunoștințele s-au mobilizat pentru a ajuta familia fetiței, a fost organizată o campanie de strângere de fonduri și s-au strâns circa 16.000 de euro.

„Bunicii, unchii și mătușile Hannei sunt copleșiți de revărsarea extraordinară de simpatie și compasiune. Este atât de reconfortant pentru ei să nu fie singuri în aceste momente dificile”, a declarat pentru Bild o prietenă a familiei.

Potrivit poliției și procuraturii, totul ar fi început duminică seara, în jurul orei 20:00, când între cei doi parteneri ar fi izbucnit un conflict în apartamentul comun. Anchetatorii spun că bărbatul, în vârstă de 37 de ani, și-ar fi ucis iubita de 34 de ani prin „violență cu obiect tăietor-înțepător”. Detaliile exacte despre arma crimei nu au fost dezvăluite, urmând ca medicii legiști din Tübingen să stabilească precis cauza morții, scrie Bild.

Editor : Marina Constantinoiu