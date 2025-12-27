Tragedie în Guatemala. 15 persoane au murit după ce un autobuz a căzut în râpă

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în vestul Guatemalei, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters. Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.

„Numărul morţilor în acest accident rutier este de cel puţin 15'', a declarat Leandro Amado, purtător de cuvânt al pompierilor voluntari din Guatemala.

Autobuzul interurban al companiei Sinaloa, ce deserveşte Ciudad de Guatemala şi departamentul San Marcos, frontalier cu Mexicul, a căzut într-o râpă cu o adâncime de circa 75 de metri, din cauze care sunt deocamdată necunoscute.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Guatemala susține că accidentul s-a produs la kilometrul 174 al rutei panamericane, într-o zonă supranumită „Vârful Alaska”, ca urmare a reliefului său accidentat, în departamentul Totonicapan din vestul Guatemalei.

Un alt accident mortal a avut loc în luna februarie, când un autobuz cu pasageri a căzut într-o prăpastie la nord de Ciudad de Guatemala, în accident murind 54 de oameni. La o lună după această tragedie, preşedintele Bernardo Arevalo a aprobat asigurarea obligatorie pentru vehiculele cu motor. Măsura a fost totuşi suspendată în urma protestelor ferme ale lucrătorilor din sectorul transporturilor.

