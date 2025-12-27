Live TV

Tragedie în Guatemala. 15 persoane au murit după ce un autobuz a căzut în râpă

Data publicării:
girofarul unei masini de politie
Foto: Shutterstock

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în vestul Guatemalei, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters. Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.

„Numărul morţilor în acest accident rutier este de cel puţin 15'', a declarat Leandro Amado, purtător de cuvânt al pompierilor voluntari din Guatemala.

Autobuzul interurban al companiei Sinaloa, ce deserveşte Ciudad de Guatemala şi departamentul San Marcos, frontalier cu Mexicul, a căzut într-o râpă cu o adâncime de circa 75 de metri, din cauze care sunt deocamdată necunoscute.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Guatemala susține că accidentul s-a produs la kilometrul 174 al rutei panamericane, într-o zonă supranumită „Vârful Alaska”, ca urmare a reliefului său accidentat, în departamentul Totonicapan din vestul Guatemalei.

Un alt accident mortal a avut loc în luna februarie, când un autobuz cu pasageri a căzut într-o prăpastie la nord de Ciudad de Guatemala, în accident murind 54 de oameni. La o lună după această tragedie, preşedintele Bernardo Arevalo a aprobat asigurarea obligatorie pentru vehiculele cu motor. Măsura a fost totuşi suspendată în urma protestelor ferme ale lucrătorilor din sectorul transporturilor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Long way ...
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie
politia Liechtenstein
Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în Liechtenstein. Poliția investighează circumstanțele
ambulanta smurd
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal
explozie italia
Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat pe autostrada A1 din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion
Cinci linii de autobuz vor circula pe calea de tramvai
STB, după ce meteorologii au anunțat ninsori în București: Autobuzele vor circula doar pe carosabil
Recomandările redacţiei
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele...
Atac cibernetic
Atac cibernetic major la Complexul Energetic Oltenia. Hackerii au...
Ultimele știri
Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul
Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Calcul pensie parțială: exemple clare pentru diferite stagii de cotizare
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...