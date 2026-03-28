Tragedie în Mediterană: 22 de migranți, morți după șase zile în derivă. Supraviețuitorii spun că victimele au fost aruncate peste bord

Migranți salvați de paza de coastă elenă, în apropierea insulei Creta, așteaptă să fie transferați într-un port din zonă. Foto: Profimedia

Cel puțin 22 de persoane care încercau să ajungă în Europa din nordul Africii au murit în largul Greciei, după șase zile petrecute pe mare într-o barcă pneumatică, fără apă și mâncare. Traficanții au ordonat ca victimele să fie aruncate peste bord, au declarat supraviețuitorii pentru paza de coastă elenă, potrivit The Guardian.

Paza de coastă a anunțat vineri că 26 de persoane, inclusiv o femeie și un minor, au fost salvate de o navă a agenției europene de frontieră în largul insulei Creta.

Ulterior, autoritățile au precizat pentru AFP că au supraviețuit 21 de cetățeni din Bangladesh, patru din Sudanul de Sud și un cetățean din Ciad.

Supraviețuitorii au declarat că trupurile celor care au murit au fost aruncate în Marea Mediterană.

Două persoane salvate au fost transportate la spital în Heraklion, pe insula Creta, au mai transmis autoritățile.

Pe baza declarațiilor supraviețuitorilor, paza de coastă a precizat că ambarcațiunea a plecat din Tobruk, un oraș-port din estul Libiei, pe 21 martie. Barca se îndrepta spre Grecia, una dintre principalele porți de intrare pentru persoanele care speră să obțină azil în Uniunea Europeană.

„Pe durata călătoriei, pasagerii și-au pierdut orientarea și au rămas pe mare timp de șase zile fără hrană și apă”, au declarat autoritățile.

Trupurile celor care au murit „au fost aruncate în mare la ordinul unuia dintre traficanți”, au adăugat acestea.

Autoritățile elene au arestat doi bărbați din Sudanul de Sud, în vârstă de 19 și 22 de ani, suspectați că ar fi traficanții. Aceștia sunt anchetați pentru „intrare ilegală în țară” și „ucidere din culpă”.

Ambarcațiunea care transporta grupul se afla la 53 de mile marine sud de Ierapetra, un oraș din sudul insulei Creta.

Un purtător de cuvânt al pazei de coastă a declarat pentru AFP că barca a traversat „condiții meteorologice nefavorabile” în timpul acestei odisei.

Aceste condiții, combinate cu lipsa hranei și a apei, au „dus la moartea prin epuizare a 22 de persoane”, a spus acesta.

„Trupurile acestor persoane decedate au fost aruncate în mare la ordinul celor doi traficanți, care au fost arestați, potrivit declarațiilor supraviețuitorilor”, a adăugat oficialul.

Numărul persoanelor care au murit încercând să ajungă pe teritoriul european s-a dublat de peste două ori în primele două luni din 2026, comparativ cu anul trecut, a anunțat la începutul lunii agenția europeană de frontieră Frontex.

Potrivit datelor Organizației Internaționale pentru Migrație, 559 de persoane au murit în Marea Mediterană în ianuarie și februarie, față de 287 în aceeași perioadă a anului trecut.

În decembrie, 17 persoane au fost găsite moarte într-o barcă care lua apă și era parțial dezumflată, la sud-vest de Creta.

Autoritățile elene au găsit doar doi supraviețuitori, precizând că alte 15 persoane s-au înecat. Trupurile acestora nu au fost niciodată recuperate.

Într-o încercare de a reduce numărul traversărilor, Parlamentul European a aprobat joi o înăsprire majoră a politicii de migrație a UE și conceptul de „centre de returnare”, concepute pentru a trimite migranții în țări terțe din afara Uniunii Europene.

Aceste propuneri au fost criticate de organizațiile pentru drepturile omului, care le consideră inumane.

