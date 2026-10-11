Tragedie în Turcia: 11 morți și 27 de răniți, după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion și s-a răsturnat

Un accident rutier grav a avut loc în vestul Turciei, unde un autocar s-a răsturnat după ce s-a ciocnit cu un camion. Bilanțul anunțat de autorități este de cel puțin 11 persoane decedate și 27 de răniți. Echipele de salvare au intervenit fața locului. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, potrivit News.ro, care citează AFP.

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Accidentul a avut loc în apropierea intrării pe autostrada dintre Bursa şi staţiunea balneară Izmir. În urma impactului, autocarul s-a răsturnat, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Echipele medicale și de salvare au fost trimise la fața locului, iar operațiunile de salvare pentru cetățenii noștri afectați de accident au fost demarate imediat”, a precizat guvernoratul din Manisa pe X.

La rândul său, ministrul turc de Interne, Mustafa Çiftçi, a transmis că autoritățile urmăresc situația și coordonează intervenția împreună cu instituțiile responsabile.

Cauza accidentului nu a fost stabilită deocamdată.

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Editor : A.P.