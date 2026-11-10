Douăsprezece persoane au murit în două accidente în lanț produse în Bulgaria, pe autostrada Tracia, care face legătura între Sofia și Burgas, în apropiere de Iambol. În coliziunile provocate de ceața densă au fost implicate 86 de vehicule, iar 50 de persoane au fost rănite, informează Novinite. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, anunță că un cetățean român se află printre răniți și primește îngrijiri medicale.

Mesajul Ursulei von der Leyen după tragedia din Bulgaria

ACTUALIZARE 14:10: Rumen Radev, premierul Bulgariei, a declarat că a aflat despre tragedia de pe autostrada Tracia în timpul zborului spre Varna.

„Imediat după sosire, i-am cerut ministrului de Interne, Ivan Demerdzhiev, să verifice situația și să trimită avionul la Burgas, pentru a transporta răniții la Sofia”, a precizat Radev.

La rândul său, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a transmis „cele mai profunde condoleanțe familiilor victimelor” și le-a urat însănătoșire grabnică răniților.

„Îmi exprim solidaritatea cu dumneavoastră și poporul bulgar”, a spus ea.

Luca Niculescu: „Am fost informați că un cetățean român se numără printre răniți”

ACTUALIZARE 14:00: Premierul Luca Niculescu a transmis, după tragedia de pe autostrada din Bulgaria, un mesaj pe rețeaua socială X.

„Sunt profund întristat de tragicul accident rutier produs în Bulgaria. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și le doresc tuturor răniților însănătoșire grabnică”, a spus el.

„Am fost informați că un cetățean român se numără printre răniți și primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe al României este pregătit să ofere tot sprijinul consular necesar”, a mai adăugat premierul.

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Românul rănit, în stare gravă

ACTUALIZARE 13:50: Asen Baltov, medic de la spitalul din Burgas, a declarat că cetățean român rănit „a suferit politraumatisme, traumatisme toracice și abdominale”, urmând ca diagnosticul să fie clarificat în continuare.

„Până când vom avea o imagine clară asupra stării lor, trebuie considerați în continuare în pericol de moarte. Mai ales după un astfel de accident. Nu am mai văzut un asemenea accident în viața mea”, a mai spus medicul.

86 de vehicule au fost implicate

ACTUALIZARE 13:05: Autoritățile de aplicare a legii au anunțat că 86 de vehicule au fost implicate în accidente: 63 pe sensul de mers către Burgas și 23 pe sensul opus. Numărul răniților a ajuns la 50, aceștia fiind repartizați în trei regiuni: 28 în Sliven, 16 în Iambol și șase în Burgas, potrivit Novinite.

12 persoane au murit. Un român a fost rănit

ACTUALIZARE 12:50: Conform BTA, zece decese au fost înregistrarte la locul producerii accidentelor, iar alte două, la spital.

Ministrul de Externe, Dan Neculaescu, a anunțat într-un mesaj pe rețeaua socială X că un român a fost rănit în accidente.

„Ne exprimăm profunda compasiune în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților însănătoșire grabnică și recuperare completă.

Un cetățean român se numără, de asemenea, printre răniți și primește în prezent îngrijiri medicale.

Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, se arată în mesajul lui Neculaescu.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentele s-au produs pe ambele sensuri de circulaţie, în apropierea nodului rutier Zimnitsa, blocând complet traficul. Unul dintre accidente a fost semnalat la kilometrul 289, pe sensul de mers către Burgas, iar celălalt la kilometrul 294, înainte de nodul rutier Zimnitsa, pe sensul către Sofia. Primul apel la serviciile de urgenţă a fost primit în jurul orei 7.10, pentru o coliziune produsă în apropierea kilometrului 289, iar la scurt timp a fost raportat un al doilea accident, pe sensul opus, informează Novinite, potrivit News.ro.

Guvernatorul regional a confirmat existenţa unor victime şi a descris situaţia drept extrem de gravă. Cealakov a declarat pentru BTA că peste zece persoane au murit în cele două accidente în lanţ. Anterior, Diana Rusinova, de la Centrul European pentru Politici de Transport, anunţase zece morţi. Bogdan Milcev a raportat, la rândul său, cel puţin şapte morţi şi peste 50 de răniţi. Ulterior, Rusinova a declarat că întreaga autostradă a fost închisă şi că peste 50 de persoane au fost rănite.

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Unsprezece răniţi au fost internaţi la spitalul din Iambol, majoritatea în stare gravă, a declarat pentru BTA directorul adjunct al unităţii medicale, dr. Valentin Vâlcev. Şapte dintre aceştia au suferit traumatisme multiple, iar trei au fracturi ale membrelor. Medicii continuă să evalueze starea celorlalţi pacienţi.

Vâlcev a declarat pentru Nova TV că alte şapte victime au fost transportate la unitatea de primiri urgenţe pentru traumatisme grave a Spitalului Multidisciplinar de Tratament Activ „Sfântul Pantelimon” din Iambol, prezentând politraumatisme severe. Trei dintre acestea se aflau în stare critică, cu viaţa în pericol. Toate echipele disponibile de terapie intensivă, chirurgie şi traumatologie au fost mobilizate. Spitalul nu dispune de o secţie de neurochirurgie, astfel că pacienţii care necesită acest tip de tratament urmează să fie transferaţi în alte unităţi medicale.

Alte opt persoane rănite erau transportate la Spitalul Multidisciplinar de Tratament Activ „Dr. Ivan Seliminski” din Sliven. Şapte dintre acestea prezentau leziuni ale membrelor şi toracelui, iar cea de-a opta se afla în stare critică, cu un traumatism cranio-cerebral, a declarat pentru BTA guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kaşerov. Spitalul a anunţat că este pregătit să primească victimele şi că a suspendat intervenţiile chirurgicale programate pentru a pune la dispoziţie echipele medicale şi resursele necesare.

La operaţiunile de intervenţie participă echipaje medicale de urgenţă din Iambol, Sliven şi Burgas. Ambulanţele au sosit la locul accidentelor la intervale de două-trei minute pentru a transporta persoanele rănite. De asemenea, un avion militar de transport Spartan a decolat spre Burgas şi se află în aşteptare pentru a ajuta la transportarea victimelor de la locul accidentului la Iambol, a transmis pentru BTA centrul de presă al Ministerului Apărării.

Inspectorul-şef Todor Mişinev, şeful Poliţiei Rutiere din Iambol, a declarat că mai multe persoane au rămas blocate în interiorul vehiculelor, inclusiv al unor autocisterne.

„Sunt persoane blocate în interiorul vehiculelor. Operaţiunile de salvare reprezintă în prezent prioritatea. După încheierea acestora, vor fi efectuate procedurile de cercetare”, a declarat el într-o intervenţie la Nova TV.

Editor : C.S.