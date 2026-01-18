Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la Digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.

Băsescu spune că înțelege dorința Maiei Sandu, însă apreciază că președinta Republicii Moldova ar trebui să fie mai prudentă în declarații.

„Aș vota pentru unire, dar în ceea ce privește afirmația Maiei Sandu, în afară de faptul că onorează, că un om cinstit, e și cetățean român, cred că a fost puțin imprudentă. Pentru că ea are o opoziție extrem de puternică și a stârnit, într-un moment destul de dificil, toată echipa lui Dodon, Voronin, toți rusofilii ăștia au pornit o campanie extrem de viguroasă împotriva ei, făcând-o trădătoare și în toate felurile.

Deci cred că a fost puțin imprudentă, o onorează, dar putea să fie mai prudentă. Noi știm că ar vrea să facă unirea cu România, dar când are război la graniță, în Ucraina, cu rușii gata să facă orice, cu o poziție foarte puternică în țară, putea să fie prudentă”, a declarat Traian Băsescu.

Maia Sandu a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, fiind pentru prima dată când şefa statului moldovean face, din această calitate, un comentariu în acest sens.

Întrebată dacă ea personal ar susţine unirea cu România, Maia Sandu a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon au cerut Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe şefa statului, Maia Sandu, pentru declaraţiile referitoare la unire.

„Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o „opinie personală” şi nici o „speculaţie abstractă”, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă PSRM într-un comunicat publicat pe Facebook de liderul partidului, fostul preşedinte Igor Dodon, pe care Maia Sandu l-a învins la alegerile prezidenţiale din decembrie 2020.

Editor : C.L.B.