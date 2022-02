Traian Băsescu este de părere că Rusia nu își permite să invadeze Ucraina și nu va ataca direct nici măcar în teritoriile separatiste din est, ci va prefera să consolideze acolo „două Transnistrii”. Armata ucraineană nu mai este cea din 2014, iar în cazul unei invazii, armata rusă va suferi pierderi, or acesta nu este tipul de intervenție cu care Putin a obișnuit publicul de acasă și cu siguranță nu-i va aduce glorie, a explicat, duminică seara, la Digi24, fostul președinte al României. Mai mult, el crede că Rusia lui Putin a pierdut deja competiția cu China ca pol de putere mondială și nu va rămâne decât o putere regională „care-și arată tunurile și tancurile, în loc să-și arate roboții și evoluțiile în informatică”.

„Personal, nu cred că Rusia își poate permite să invadeze Ucraina. Poate, cel mult, să consolideze bazinul Donbasului, să facă o Transnistrie mai mare în estul Ucrainei. Cred că la atât s-ar putea limita, fără însă să treacă frontiera Ucrainei, fără incursiune în cele două republici, deci nu un atac direct al armatei ruse, ci o consolidare a celor două așa-numite republici Donețk și Lugansk, din bazinul Donbasului. Cam la atât s-ar putea limita pentru moment”, a declarat Traian Băsescu.

„Pentru că reacția Occidentului a fost extrem de limpede. Mă tem că după această aventură, Rusia va trebui să suporte baze militare mult mai puternice pe flancul estic. De unde obiectivul domnului Putin este să dispară bazele militare, NATO a luat notă de modul în care ar putea să acționeze Vladimir Putin și va consolida foarte puternic flancul estic, adică balticii, Polonia, România, Bulgaria”, a explicat fostul președinte.

Un război cu pierderi pentru Putin

Întrebat ce l-ar face pe Vladimir Putin să nu atace, totuși, Ucraina, Traian Băsescu spune că nu are suficienți oameni pentru a ocupa o țară dimensiunile Ucrainei.

„În primul rând, discutăm de circa 150.000 de trupe ale armatei Federației Ruse masate în jurul Ucrainei. Cu tot cu cele 30.000 din Crimeea și cele 30.000 din Belarus. Fac și eu o medie între cifrele aruncate de diverse state care se vor a fi autorizate. Or, cu 150.000 - 170.000 de oameni nu poți să ocupi o țară de dimensiunea Ucrainei”, este de părere europarlamentarul.

Dacă Rusia ar ataca, totuși, Ucraina, va fi un război lung pentru Federația Rusă, pentru că armata ucraineană nu mai e cea din 2014, spune Traian Băsescu. „A primit echipamente militare de ultimă generație, echipamente defensive, ceea ce va face foarte riscantă viața armatei de tancuri a lui Putin în Ucraina, dacă ar intra; are echipamente de infanterie foarte moderne, deci armata rusă va avea pierderi și nu este tipul de intervenție care să-i aducă glorie lui Putin”, a punctat Traian Băsescu.

„Putin s-a acoperit de glorie pentru că în două zile a ocupat Georgia și pe urmă a rămas în Abhazia și-n Osetia de Sud, s-a acoperit de glorie că a ocupat Crimeea fără să piardă un soldat, s-a acoperit de glorie că a aprovizionat cu armamente separatiștii din bazinul Donbasului și fără să piardă soldați ruși, a făcut o mare problemă de securitate și suveranitate Ucrainei. Dar dacă invadează Ucraina, va fi un război în care va avea pierderi. Or, nu cred că în momentul de față președintele Putin este în situația în care să explice populației că are pierderi umane, are militari mulți pe care îi pierde zilnic, în condițiile în care invadarea Ucrainei nu era nici necesară, nici oportună și nici nu cred că poporul ucrainean este atât de încrâncenat împotriva rușilor. Ei sunt mai mult sau mai puțin de pe aceeași linie de proveniență”, a explicat fostul președinte.

„Nu cred că Federația Rusă va invada Ucraina, dar va avea o politică de consolidare a regiunii Donabasului, regiune prorusă, cu cele două așa-zise republici de tipul Transnistriei. Este model deja consacrat în politica rusă: când vrei să blochezi accesul unui stat către UE sau NATO, îi ocupi o parte din teritoriu. Este ceea ce au făcut cu Republica Moldova, cu Georgia, care era candidată pentru intrare în NATO”, a reamintit Traian Băsescu.

Rusia a pierdut competiția cu China pentru titlul de „superputere”

Întrebat cum s-a ajuns la o asemenea acumulare de tensiune, fostul președinte spune că este vorba despre o luptă între superputeri - competiția cu China - o luptă pe care Rusia o pierde, pentru că nu a știut să-și adapteze metodele și a rămas slabă din punct de vedere economic.

„Uitați, am avut o dezvoltare a două evenimente majore ale mapamondului: tensiunile de la frontiera Ucrainei, cu o armată rusă aparent gata de intervenție, și Jocurile Olimpice. Sunt două țări care se pretind a fi mari puteri.

Uitați-vă ce înseamnă puterea unei țări care își dobândește puterea și respectul prin dezvoltare - și asta e China, iar Putin cu Federația Rusă numai atâta pot să arate: tancuri și tunuri.

Asta este ce oferă lumii doi extrem de importanți membri ai Consiliului de Securitate al ONU: Rusia oferă forță și brutalitate, China - dezvoltare. Ce au arătat din punct de vedere al roboticii, al organizării, al capacității de a genera un eveniment de cea mai înaltă clasă pe mine m-a impresionat la chinezi. Iar la polul opus a fost agresivitatea Rusiei. China va avansa în credibilitate globală, iar Rusia va rămâne ceea ce a fost după Al Doilea Război Mondial, adică o putere regională care-și arată tunurile și tancurile în loc să-și arate roboții și evoluțiile în informatică.

Putin vrea să reinte în jocul global. Or, nu poți să reintri în jocul global numai cu tancuri și tunuri. Ca să fii o putere globală, trebuie să fii o mare putere diplomatică - și Rusia este asta -, trebuie să fii o mare putere militară - și Rusia este asta - și trebuie să mai fii o mare putere economică - și Rusia asta NU este. Deci, nu are unul dintre cele trei criterii pentru a fi o mare putere globală. Și atunci, a considerat că intră în jocul global, că se așază la masă cu Statele Unite, cu China, pentru a deveni al treilea pol de putere globală. Nu cred că i-a reușit. Dimpotrivă, Putin o să iasă șifonat din această aventură”, a explicat Traian Băsescu.

O lume cu doar doi poli de putere

China se apropie de Produsul Intern Brut al Statelor Unite, deci ca putere economică se apropie de Statele Unite. „Cred că va recupera în următorul deceniu și va fi cap la cap cu cea mai mare putere economică a lumii. Nu are însă capacitățile militare pe care le are în momentul de față America și probabil nu le va avea nici peste un deceniu. Din motive simple: China trebuie să hrănească 1,4 miliarde de cetățeni. Or, puterea economică a Statelor Unite le permite să aibă în oceanul planetar 11 portavioane nucleare care oricând pot acționa, oriunde, datorită prezenței la bordul lor și a câte 2.000 de pușcași marini și a câte 300 de avioane”, a arătat Traian Băsescu.

China este „fabrica” planetară, dar la rândul ei este dependentă de piețele Uniunii Europene și a Statelor Unite. Este o interdependență care îi ține pe toți în joc, a arătat europarlamentarul.

„În mod clar ne îndreptăm către o lume bipolară, cu două mari superputeri: Statele Unite și China. Rusia încearcă să-și păstreze importanța prezentându-și arsenalul nuclear, prezentându-și tancurile și rachetele, și nu cuceririle tehnologice. Este o abordare diferită a expansiunii puterii în lume. Rușii vor s-o facă cu tunul, iar chinezii au înțeles că primul lucru care trebuie făcut este să devii o superputere economică pentru a fi putere globală. Rusia va rămâne o putere regională”, a conchis Traian Băsescu.