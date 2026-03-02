Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 care sunt cele două obiective ale războiului purtat de câteva zile de SUA și aliații săi în Iran. „Nu mai există variantă de dat înapoi, indiferent care sunt costurile economice”, crede Băsescu.

„Sunt două obiective de atins pentru a face din Iran o țară care să nu mai fie agresor regional”, crede Băsescu. „Primul obiectiv este schimbarea regimului, ceea ce încă nu s-a produs, și al doilea - capturarea în totalitate a dezvoltărilor pentru arma nucleară pe care Iranul le-a realizat până acum. Pentru că aici avem în vedere că acum șase luni, în război de 12 zile s-a lansat super bomba americană. Ne spunea domnul președinte Trump că a făcut praf instalațiile nucleare. Iată că nu li s-a întâmplat nimic și iranieni sunt tot mai aproape de realizarea bombei nucleare. Deci aceste două obiective trebuiesc atinse. În cât timp, că va fi o săptămână, că vor fi două sau că vor fi trei luni, aproape că nu contează”.

„Nu mai există variantă de dat înapoi, indiferent care sunt costurile economice. În momentul de față, dacă se ratează obiectivul deposedării Iranului de arma nucleară, Iranul nu va mai putea fi oprit. Un alt război de asemenea dimensiuni nu va mai face nimeni”, mai spune fostul președinte al României.

