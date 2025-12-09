Live TV

„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți

Data publicării:
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia.
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un risc resimțit la graniță Migrația ilegală, văzută ca armă într-un război hibrid Pregătiri pentru orice scenariu

De la săpat tranșee și ridicat fortificații, la cursuri de supraviețuire pentru elevi și pensionari, Polonia își pregătește populația pentru pericolele unui război dinspre est. Programul național vizează instruirea a 400.000 de cetățeni până în 2027, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și incidentele recente de la graniță, relatează The Guardian

Polonezul Cezary Pruszko își amintește încă foarte bine lecțiile de apărare civilă din școala comunistă: citirea hărților, tehnici de supraviețuire și sentimentul permanent că pericolul unui război este real.

„Generația mea a crescut cu astfel de amenințări. Nu trebuia să-ți explice nimeni de ce erau importante”, spune Pruszko, în vârstă de 60 de ani, care și-a reamintit aceste abilități la o bază militară de lângă Varșovia. Alături de zeci de civili, a vizitat un adăpost antiaerian, a probat măști de gaz și a exersat aprinderea unui foc cu cremene.

Programul la care participă, lansat recent, urmărește instruirea a 400.000 de cetățeni polonezi până în 2027, fiind deschis tuturor, de la elevi la pensionari.

„Trăim cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la lansarea programului. „Fiecare dintre noi trebuie să aibă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față unei crize”.

Un risc resimțit la graniță

Polonia este conștientă de vulnerabilitatea sa geografică, aflată între mari puteri. Invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, a schimbat dramatic percepția publică. Anul acesta, incidente cu drone în spațiul polonez și atacuri de sabotaj atribuite Moscovei au amplificat îngrijorările. Cel mai recent a avut loc în noiembrie, când o linie ferată a fost aruncată în aer, autoritățile acuzând Rusia că a organizat atacul cu intenția de a produce victime.

Ca urmare, Varșovia a adoptat un nou model de securitate națională: bugetul apărării va ajunge anul viitor la 4,8% din PIB, mult peste nivelul celorlalte state NATO. Clădirile noi trebuie să includă adăposturi antiaeriene, iar cele vechi sunt reamenajate. În plus, Polonia a început construirea unui „scut estic” de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

La o bază militară aflată la câțiva kilometri de granița cu Belarus, generalul Roman Brudlo, comandantul Brigăzii 9 Cavalerie Blindată, spune că invazia în Ucraina a schimbat complet situația de securitate.

„Vremurile liniștite au rămas în urmă, trăim în perioade dificile și foarte dinamice”, afirmă el. „Citind analizele diferitelor servicii, unii prevăd că într-un an, doi, cinci, am putea înfrunta o invazie pe scară largă din partea Rusiei. Nu știu. Sper că nu”, adaugă el. 

Brudlo, care a intrat în armată în 1996 „pentru că iubea tancurile”, recunoaște că războiul modern, dominat de drone și sabotaje, necesită o pregătire diferită.

„Nu sunt legat de tanc, nu mă ține nimic lipit de el. Toți am trecut prin instruiri noi. Cred că Rusia va pune presiune într-un mod hibrid, sub pragul unui război direct, ca să ne obosească fără să ne unească”, spune el. 

Căpitanul Karol Frankowski povestește că, în vară, a participat în Germania la exercițiile NATO Saber Junction, unde scenariul simula un atac hibrid și instaurarea legii marțiale.

Migrația ilegală, văzută ca armă într-un război hibrid

Atât Brudlo, cât și Frankowski susțin că Rusia și Belarus folosesc migrația ilegală ca instrument de destabilizare. Brigada lor sprijină grănicerii în depistarea persoanelor care încearcă să pătrundă în Polonia prin Belarus.

„Pentru protejarea țării este necesar. Nu știm cine este acea persoană, ar putea fi un spion sau cineva trimis să provoace haos”, spune Frankowski.

Această idee a fost intens folosită de vechiul guvern naționalist pentru a justifica politica dură de la frontieră. Chiar și sub noua coaliție pro-europeană a lui Donald Tusk, abordarea s-a schimbat foarte puțin, iar atenția publică, spune activista Aleksandra Chrzanowska, „s-a mutat atât de mult spre securitate încât drama reală a refugiaților nu mai interesează pe nimeni”.

Pregătiri pentru orice scenariu

Pe lângă gardul de la graniță, „scutul estic” va include tranșee, fortificații și infrastructură anti-dronă, precum turnuri GPS.

În Goldap, un oraș aflat la câțiva kilometri de Kaliningrad, localnicii sunt obișnuiți să trăiască lângă Rusia. „Amenințarea îți influențează gândirea, dar sincer aș fi mai îngrijorat dacă aș locui la Varșovia. Strategic, nu noi am fi ținta principală”, spune Piotr Bartoszuk, directorul unui liceu tehnic.

O adolescentă de 15 ani, Kornelia Brzezinska, înscrisă în programul militar al școlii, spune că ar lupta dacă Polonia ar fi atacată: „Aș merge pe front. Chiar îmi iubesc țara. Nu aș abandona-o”.

La finalul zilei de instruire de lângă Varșovia, Pruszko spune că „mulți tineri au crescut în UE, în pace, fără să simtă pericolele pe care noi le ținem minte. Sper să nu avem niciodată nevoie de aceste abilități, dar vreau ca oamenii mei să știe ce să facă dacă va fi nevoie”. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
brigada-ucraina-Pokrovsk
Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde pierderile din Pokrovsk, zonă care rămâne strategică pentru Putin
Igor Rogov, spion rus arestat în Polonia
Demascat de propria soție. Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Robert Brovdi
Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene
Petrolier rusesc
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi
Recep Tayyip Erdoğan și Viktor Orban
Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
donald trump
Cum vede Donald Trump relațiile internaționale, conform strategiei de...
dan macron
Nicuşor Dan se întâlnește cu Emmanuel Macron, la Palatul Elysée
Taxa de cogenerare. Foto Getty Images
Ce este taxa de cogenerare: Cât costă și cum vor crește facturile la...
Ultimele știri
Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate. Evită astfel amenzi uriașe
Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor
„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce analize trebuie făcute obligatoriu la carnea de porc înainte de consum. Lista completă recomandată de...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026. Casa de Pensii liniștește pensionarii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...