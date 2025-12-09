„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți

De la săpat tranșee și ridicat fortificații, la cursuri de supraviețuire pentru elevi și pensionari, Polonia își pregătește populația pentru pericolele unui război dinspre est. Programul național vizează instruirea a 400.000 de cetățeni până în 2027, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și incidentele recente de la graniță, relatează The Guardian.

Polonezul Cezary Pruszko își amintește încă foarte bine lecțiile de apărare civilă din școala comunistă: citirea hărților, tehnici de supraviețuire și sentimentul permanent că pericolul unui război este real.

„Generația mea a crescut cu astfel de amenințări. Nu trebuia să-ți explice nimeni de ce erau importante”, spune Pruszko, în vârstă de 60 de ani, care și-a reamintit aceste abilități la o bază militară de lângă Varșovia. Alături de zeci de civili, a vizitat un adăpost antiaerian, a probat măști de gaz și a exersat aprinderea unui foc cu cremene.

Programul la care participă, lansat recent, urmărește instruirea a 400.000 de cetățeni polonezi până în 2027, fiind deschis tuturor, de la elevi la pensionari.

„Trăim cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la lansarea programului. „Fiecare dintre noi trebuie să aibă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față unei crize”.

Un risc resimțit la graniță

Polonia este conștientă de vulnerabilitatea sa geografică, aflată între mari puteri. Invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, a schimbat dramatic percepția publică. Anul acesta, incidente cu drone în spațiul polonez și atacuri de sabotaj atribuite Moscovei au amplificat îngrijorările. Cel mai recent a avut loc în noiembrie, când o linie ferată a fost aruncată în aer, autoritățile acuzând Rusia că a organizat atacul cu intenția de a produce victime.

Ca urmare, Varșovia a adoptat un nou model de securitate națională: bugetul apărării va ajunge anul viitor la 4,8% din PIB, mult peste nivelul celorlalte state NATO. Clădirile noi trebuie să includă adăposturi antiaeriene, iar cele vechi sunt reamenajate. În plus, Polonia a început construirea unui „scut estic” de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

La o bază militară aflată la câțiva kilometri de granița cu Belarus, generalul Roman Brudlo, comandantul Brigăzii 9 Cavalerie Blindată, spune că invazia în Ucraina a schimbat complet situația de securitate.

„Vremurile liniștite au rămas în urmă, trăim în perioade dificile și foarte dinamice”, afirmă el. „Citind analizele diferitelor servicii, unii prevăd că într-un an, doi, cinci, am putea înfrunta o invazie pe scară largă din partea Rusiei. Nu știu. Sper că nu”, adaugă el.

Brudlo, care a intrat în armată în 1996 „pentru că iubea tancurile”, recunoaște că războiul modern, dominat de drone și sabotaje, necesită o pregătire diferită.

„Nu sunt legat de tanc, nu mă ține nimic lipit de el. Toți am trecut prin instruiri noi. Cred că Rusia va pune presiune într-un mod hibrid, sub pragul unui război direct, ca să ne obosească fără să ne unească”, spune el.

Căpitanul Karol Frankowski povestește că, în vară, a participat în Germania la exercițiile NATO Saber Junction, unde scenariul simula un atac hibrid și instaurarea legii marțiale.

Migrația ilegală, văzută ca armă într-un război hibrid

Atât Brudlo, cât și Frankowski susțin că Rusia și Belarus folosesc migrația ilegală ca instrument de destabilizare. Brigada lor sprijină grănicerii în depistarea persoanelor care încearcă să pătrundă în Polonia prin Belarus.

„Pentru protejarea țării este necesar. Nu știm cine este acea persoană, ar putea fi un spion sau cineva trimis să provoace haos”, spune Frankowski.

Această idee a fost intens folosită de vechiul guvern naționalist pentru a justifica politica dură de la frontieră. Chiar și sub noua coaliție pro-europeană a lui Donald Tusk, abordarea s-a schimbat foarte puțin, iar atenția publică, spune activista Aleksandra Chrzanowska, „s-a mutat atât de mult spre securitate încât drama reală a refugiaților nu mai interesează pe nimeni”.

Pregătiri pentru orice scenariu

Pe lângă gardul de la graniță, „scutul estic” va include tranșee, fortificații și infrastructură anti-dronă, precum turnuri GPS.

În Goldap, un oraș aflat la câțiva kilometri de Kaliningrad, localnicii sunt obișnuiți să trăiască lângă Rusia. „Amenințarea îți influențează gândirea, dar sincer aș fi mai îngrijorat dacă aș locui la Varșovia. Strategic, nu noi am fi ținta principală”, spune Piotr Bartoszuk, directorul unui liceu tehnic.

O adolescentă de 15 ani, Kornelia Brzezinska, înscrisă în programul militar al școlii, spune că ar lupta dacă Polonia ar fi atacată: „Aș merge pe front. Chiar îmi iubesc țara. Nu aș abandona-o”.

La finalul zilei de instruire de lângă Varșovia, Pruszko spune că „mulți tineri au crescut în UE, în pace, fără să simtă pericolele pe care noi le ținem minte. Sper să nu avem niciodată nevoie de aceste abilități, dar vreau ca oamenii mei să știe ce să facă dacă va fi nevoie”.

