Un consorțiu din care face parte guvernul SUA a semnat un acord pentru achiziționarea activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, ceea ce ar putea oferi Washingtonului o participație indirectă la rafinăria din Burgas, din Bulgaria, a anunțat miliardarul Todd Boehly, relatează Novinite.

Boehly a declarat vineri că acordul a fost încheiat de un grup din care fac parte compania sa de investiții Eldridge și Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale (DFC). Tranzacția, care vine după mai bine de un an de negocieri, presupune schimbul de titluri de valoare ale Lukoil în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari pentru activele companiei din străinătate, a relatat Reuters, conform BTA.

Achiziția necesită încă autorizarea din partea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Washingtonul blocase anterior încercările de a vinde activitățile internaționale ale Lukoil.

Două surse familiarizate cu acordul au declarat pentru Reuters că activele sunt evaluate la aproximativ 16 miliarde de dolari.

Lukoil desfășoară activități în 40 de țări, inclusiv România

Lukoil desfășoară activități în aproximativ 40 de țări, inclusiv câmpuri petroliere în 11 țări, printre care Azerbaidjan și Kazahstan. Portofoliul său include, de asemenea, rafinării în Bulgaria, România și Țările de Jos, alături de o rețea de peste 2.000 de stații de benzină. Producția din câmpurile petroliere din străinătate se ridică la aproximativ 350.000 de barili pe zi.

Pe lângă Eldridge și corporația guvernamentală americană DFC, consorțiul include Catena Investment Holding, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, și banca de investiții americană Xtellus Partners.

Grupul intenționează să achiziționeze întreaga companie austriacă Lukoil International GmbH, prin intermediul căreia producătorul rus de petrol controlează majoritatea operațiunilor sale din afara Rusiei.

Proporția din companie care va fi deținută de Guvernul SUA nu a fost făcută publică

Proporția din companie care va fi deținută de guvernul SUA nu a fost făcută publică. Se preconizează însă ca Washingtonul să aibă un reprezentant în organul de conducere al companiei și să primească o parte din profiturile viitoare după ce investitorii privați își vor recupera investițiile inițiale și vor obține randamentele convenite.

Un reprezentant al DFC a declarat pentru Reuters că asigurarea controlului asupra infrastructurii energetice strategice pentru Statele Unite sau aliații săi reprezintă o prioritate pentru administrația americană.

Tranzacția nu va implica o plată directă în numerar către Lukoil. În schimb, consorțiul a achiziționat titluri emise de compania rusă de la fonduri de investiții americane și britanice, precum și de la bănci americane. Aceste participații au fost înghețate după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, determinând investitorii occidentali să reducă substanțial valoarea lor contabilă.

Aranjamente conform cerințelor Trezoreriei SUA

Consorțiul intenționează să utilizeze titlurile de valoare pentru a prelua activitatea internațională a Lukoil. Acestea vor fi depuse într-un cont special din Emiratele Arabe Unite, în loc să fie transferate direct către compania rusă. Acest aranjament este conceput pentru a respecta cerințele Departamentului Trezoreriei SUA, conform cărora vânzarea nu trebuie să genereze un câștig financiar imediat pentru compania sancționată.

Boehly a declarat că finalizarea tranzacției ar putea dura până la un an. Activitatea achiziționată va primi un nou nume odată ce procesul va fi finalizat.

Lukoil și-a anunțat planurile de a-și vinde participațiile internaționale după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra companiei și asupra unui alt gigant petrolier rus, Rosneft, în octombrie 2025.

O primă încercare de a vinde activele a eșuat după ce Departamentul Trezoreriei SUA s-a opus achiziției propuse de către compania comercială Gunvor.

În ianuarie anul acesta, grupul american de investiții Carlyle a declarat, de asemenea, că a ajuns la un acord cu Lukoil, dar tranzacția nu a reușit să obțină aprobarea necesară din partea Washingtonului.

Boehly deține Eldridge, care administrează active în valoare de peste 75 de miliarde de dolari. El este, de asemenea, coproprietar al echipelor Los Angeles Lakers și Los Angeles Dodgers. Documentele Comisiei Electorale Federale din SUA arată că, anul trecut, el a donat 1 milion de dolari unui comitet politic asociat cu președintele Donald Trump.

Lukoil nu a emis niciun comentariu cu privire la acordul anunțat recent.

Între timp, Vagit Alekperov, cofondatorul și fostul director executiv al Lukoil, a vorbit public pentru prima dată despre vânzarea planificată a activelor internaționale ale companiei.

Deciziile privind viitorul Lukoil sunt luate în afara Bulgariei și a Uniunii Europene

Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, Alekperov a declarat că retragerea companiei de pe piețele externe nu a fost o alegere voluntară, ci a fost determinată în principal de considerente politice. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că Lukoil s-ar putea întoarce în cele din urmă, a relatat Reuters, conform BTA.

Alekperov a condus compania timp de aproape 30 de ani înainte de a demisiona în aprilie 2022, după ce mai multe țări occidentale i-au impus sancțiuni.

Rosneft, cealaltă companie petrolieră rusă supusă sancțiunilor SUA, nu a anunțat planuri de vânzare a activelor sale din străinătate.

Guvernul bulgar nu dispune încă de informații oficiale cu privire la negocierile dintre autoritățile americane și un potențial cumpărător, a declarat jurnaliștilor de la Bruxelles prim-ministrul Rumen Radev, potrivit Club Z.

Radev a afirmat că deciziile privind viitorul Lukoil sunt luate în afara Bulgariei și a Uniunii Europene.

De asemenea, el așteaptă ca Comisia Europeană să clarifice dacă intenționează să participe activ la stabilirea viitorului proprietar al rafinăriei din Burgas, pe care o consideră un activ strategic pentru Bulgaria și pentru Europa în ansamblu.

Cele patru companii Lukoil care își desfășoară activitatea în Bulgaria, și anume Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker, sunt în prezent supravegheate de un administrator comercial special numit de stat.

Cu doar câteva zile în urmă, Departamentul Trezoreriei din SUA a prelungit până pe 19 decembrie autorizația care permite negocierile și acordurile condiționate privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil.

Editor : M.C