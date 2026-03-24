Tranzacţii suspecte, de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul: „Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil”

Tranzacţii masive şi suspecte cu petrol, efectuate cu puţin timp înainte de anunţul lui Donald Trump privind presupuse negocieri cu Iranul, au provocat o volatilitate puternică a pieţelor şi au reaprins suspiciunile de utilizare a informaţiilor privilegiate, relatează BFMTV preluând observaţii publicate de Financial Times.

Pieţele petroliere au fost scena unei mişcări neobişnuite luni dimineaţă, stârnind întrebări şi speculaţii în rândul investitorilor. Tranzacţii masive au fost înregistrate cu puţin timp înainte de mesajul lui Donald Trump postat pe Truth Social, în care acesta asigura că negociază cu Iranul, ceea ce a creat din nou agitaţie.

Investitorii au plasat tranzacţii în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piaţa petrolului cu aproximativ 15 minute înainte ca postarea lui Donald Trump, în care acesta lăuda discuţiile „productive” cu Iranul, să provoace o prăbuşire a preţului ţiţeiului şi să declanşeze volatilitatea în cazul altor active, afirmă Financial Times.

În total, aproximativ 6.200 de contracte futures Brent şi WTI au schimbat proprietarii între orele 6:49 şi 6:50, ora New York-ului. Valoarea acestor tranzacţii este estimată la 580 de milioane de dolari, conform calculelor FT bazate pe datele Bloomberg.

Această activitate a precedat cu puţin timp postarea lui Donald Trump pe Truth Social, făcută la ora 7:04, în care acesta menţiona „discuţii productive” cu Teheranul. Anunţul a provocat imediat o scădere a preţului ţiţeiului şi o volatilitate puternică asupra mai multor clase de active, în special contractele futures de pe Wall Street şi acţiunile europene.

Momentul precis al acestor tranzacţii îi intrigă pe observatori. „Este dificil să se dovedească o legătură de cauzalitate, dar trebuie să ne întrebăm cine ar fi fost relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piaţă de la o firmă de brokeraj americană.

În acest moment, rămâne imposibil de determinat dacă una sau mai multe entităţi se află la originea acestor operaţiuni.

Casa Albă a respins cu fermitate orice insinuare de nereguli.

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil”

Cu toate acestea, mai mulţi actori de pe piaţă consideră că acest episod se înscrie într-o tendinţă mai largă.

Mai multe fonduri speculative au remarcat că acesta a fost unul dintre numeroasele exemple din ultimele luni în care s-au efectuat tranzacţii de amploare înaintea anunţurilor oficiale ale guvernului american.

Un administrator de portofoliu a declarat, în special, că în rândul investitorilor creşte un anumit „nivel de frustrare”, adăugând că „din experienţa (sa) pe pieţe din ultimii 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal; cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil”, a spus el.

Situaţia s-a complicat şi mai mult când preşedintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat orice negociere cu Washingtonul. „Ştiri false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a scăpa din mlaştina în care sunt prinşi Statele Unite şi Israelul”, a afirmat el, deşi unele surse au indicat că el ar fi interlocutorul misterios de la Teheran al Washingtonului.

Dacă unii analişti relativizează amploarea volumelor tranzacţionate, alţii subliniază că această combinaţie între o piaţă cu o tendinţă puternic ascendentă şi un anunţ surpriză ar fi putut amplifica intensitatea mişcărilor observate.

Anul trecut, au fost exprimate de mai multe ori îndoieli cu privire la suspiciuni de manipulare a pieţelor şi de utilizare abuzivă de informaţii privilegiate. În timpul crizei tarifelor vamale, unii politicieni democraţi au cerut chiar o anchetă, afirmând că aceste „fluctuaţii constante” pot oferi „oportunităţi periculoase de tranzacţii pe baza unor informaţii privilegiate”.

