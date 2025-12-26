Tranziția de la lignit la energie verde provoacă pierderea locurilor de muncă și exodul populației în Grecia

În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază de lignit, nu îşi ascunde îngrijorarea.

„Opt din zece tineri care părăsesc regiunea pentru a studia nu se mai întorc niciodată. Şomajul este în creştere, iar locurile de muncă pierdute nu sunt înlocuite”, se plânge Panagiotis Plakentas, primarul acestui oraş cu peste 31.000 de locuitoritransmite AFP preluată de Agerpres.

Doar două centrale electrice pe lignit mai funcţionează în regiune, una urmând să se închidă în luna mai, iar cealaltă va fi convertită pentru gaze naturale până la sfârşitul anului 2026. Unsprezece termocentrale şi-au încetat deja activitatea, marcând începutul tranziţiei Greciei către energia regenerabilă, planificată să se finalizeze până în 2028.

Îngrijorări pentru locurile de muncă și viața comunității

În satul Agios Dimitrios, trei muncitori privesc spre coşurile termocentralei știind că își vor pierde locurile de muncă odată cu închiderea acesteia. „Această monocultură a lignitului a fost atât o binecuvântare, cât şi un blestem pentru regiune. Dependenţa economiei locale de acest sector ne face să simţim că nu există viitor pentru noi”, spune unul dintre ei.

Investiții verzi versus realitate locală

Compania publică de electricitate, Public Power Corporation (PPC), a planificat investiţii de peste cinci miliarde de euro pentru parcuri fotovoltaice, centre de date și instalații de stocare a energiei. Totuși, șeful comunității, Ilias Tentsoglidis, denunţă o „de-lignitizare violentă” și critică faptul că proiectele alternative nu se materializează.

Terenurile expropriate pentru exploatarea lignitului sunt acum ocupate de panouri fotovoltaice. „Satele noastre se golesc, iar în cea mai fertilă câmpie a regiunii se construiesc sticlă şi beton”, afirmă Tentsoglidis.

Șomajul și declinul demografic, o problemă gravă

Regiunea Macedonia de Vest are cea mai mare rată a şomajului din Grecia, de 16,5%, dublu faţă de media naţională, și a înregistrat cel mai accentuat declin al populaţiei în ultimul deceniu, cu o scădere de 10,1%. Sindicatele estimează că peste 10.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute, iar cifra ar putea ajunge la 20.000 odată cu implementarea completă a tranziției verzi.

Impactul asupra sănătății și viitorul locuitorilor

Mineritul lignitului, extrem de poluant, a afectat sănătatea localnicilor. Un studiu publicat în revista Atmosphere a arătat o legătură între scăderea bolilor cardiovasculare și reducerea activităților legate de lignit.

Alexis Kokkinidis, un mecanic de 45 de ani, simte „incertitudine şi frică”. „Singurul lucru care mă ţine aici este ataşamentul meu emoţional. M-am născut şi am crescut aici, dar nu poţi trăi din sentimente”, mărturisește el, în timp ce contractul său expiră în mai.

