„Tratatul de 100 de ani" dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Keir Starmer. Foto- Profimedia Images
Volodimir Zelenski și Keir Starmer. Foto- Profimedia Images

Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări.

Acordul amplu, semnat în ianuarie de președintele Volodimir Zelenski și de premierul britanic Keir Starmer, cuprinde cooperarea în domeniile militar, energetic, științific, cultural, economic și în alte sectoare.

Documentul prevede o creștere a sprijinului militar britanic pentru Ucraina, alocând cel puțin 3,6 miliarde de lire sterline (4,9 miliarde de dolari) pe an până în anul fiscal 2030/2031, „și ulterior, după cum va fi necesar”, a declarat parlamentul ucrainean.

Această asistență include instruirea soldaților și piloților ucraineni, aprovizionarea aviației militare, extinderea cooperării în industria de apărare și implicarea în formate comune, cum ar fi Forța Expediționară Comună condusă de Marea Britanie.

Potrivit guvernului britanic, acordul va oficializa „legăturile indestructibile dintre Regatul Unit și Ucraina”, transmite kyivindependent.

„Este mai mult decât un parteneriat. Este o alianță pentru secolul acesta, care consolidează apărarea, dezvoltarea și viitorul pașnic al Europei”, a comentat Ruslan Stefanchuk, președintele Parlamentului ucrainean.

Acordul se bazează pe acordul comercial și de parteneriat semnat de cele două țări în 2020 și pe acordul bilateral de securitate semnat în ianuarie 2024.

Proiectul de lege privind ratificarea acordului a fost susținut de 295 de parlamentari. Conform notei explicative a proiectului de lege, această măsură va asigura finalizarea tuturor procedurilor interne necesare pentru lansarea acordului de parteneriat.

Parlamentul britanic a finalizat examinarea tratatului la 1 mai, deschizând calea pentru ratificarea acestuia de către guvernul britanic.

Sprijinul european este din ce în ce mai important pentru Ucraina, în contextul incertitudinilor privind sprijinul acordat de SUA sub președinția lui Donald Trump.

Marea Britanie a fost unul dintre principalii parteneri ai Ucrainei de la izbucnirea invaziei rusești pe scară largă în 2022, angajându-se să acorde sprijin în valoare de aproape 30 de miliarde de dolari, inclusiv aproape 18 miliarde de dolari în ajutor militar.

Yvette Cooper, noul ministru britanic de externe, a vizitat Kievul pe 12 septembrie, în cadrul primei sale vizite de stat în străinătate, anunțând un ajutor de 142 de milioane de lire sterline (193 de milioane de dolari) pentru a sprijini Ucraina pe durata iernii.

Kievul și Londra au convenit, de asemenea, să aprofundeze cooperarea în domeniul producției de drone, inclusiv prin producția în Marea Britanie a dronelor interceptor proiectate de Ucraina.

