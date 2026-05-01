Live TV

„Trebuie să fim pregătiți pentru război”, avertizează generalii de top din Norvegia

Data publicării:
avioane nato
Foto: Guliver/Gettyimages
Din articol
Exercițiile NATO „Cold Response 26” desfășurate în Norvegia au evidențiat atenția tot mai mare acordată de alianță regiunii arctice, comandanții avertizând că „trebuie să fim pregătiți pentru război”.

Exercițiile, care au avut loc în perioada 9-19 martie, au fost organizate ca răspuns la faptul că regiunea devine rapid un teatru cheie al competiției militare cu Rusia și China.

Oficialii militari norvegieni au declarat că exercițiile s-au concentrat în mare măsură pe domeniul maritim, războiul submarin și protecția rutelor maritime fiind elemente centrale în planificarea scenariilor.

Viceamiralul Rune Andersen, comandantul Cartierului General Interarme al Norvegiei, a declarat că o mare parte a instruirii s-a concentrat pe războiul submarin și pe menținerea deschisă a rutelor maritime, astfel încât întăririle să poată ajunge în părțile nordice ale alianței.

Colonelul Hans Martin Steiro, din cadrul Escadrilei Aeriene Norvegiene, a oferit cea mai dură evaluare, afirmând: „Trebuie să fim pregătiți pentru război.”

Exercițiul a avut loc în urma avertismentelor repetate privind consolidarea prezenței militare a Rusiei în regiune și după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul are nevoie de Groenlanda, insula arctică controlată de Danemarca, din motive de securitate națională.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în februarie: „Arctica și Extremul Nord sunt din ce în ce mai importante pentru securitatea noastră colectivă.” El a adăugat că alianța „și-a concentrat atenția asupra regiunii”.

Exercițiile „Cold Response” reflectă, de asemenea, îngrijorarea crescândă cu privire la capacitățile în continuă evoluție ale Rusiei în regiune.

Generalul-maior Lars Lervik, șeful Armatei Norvegiene, a declarat că Moscova a continuat să-și modernizeze forțele din Arctica, introducând „noi sisteme subacvatice” și intensificând utilizarea dronelor.

Oficialii de la Oslo au declarat că situația de securitate din Extremul Nord s-a schimbat dramatic de când Suedia și Finlanda au aderat la NATO, secretarul de stat norvegian pentru apărare, Andreas Flåm, afirmând că aderarea acestora a declanșat „o schimbare de mentalitate” în ceea ce privește pregătirea regională.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a acuzat că a găsit 21 de trenuri noi care zac nefolosite
Obligația pe care o vor avea proprietarii de câini dintr-un oraș italian. Amendă de până la 500 de euro dacă nu va fi respectată
Ucraina începe o reformă a forţelor armate. Zelenski anunță solde mai mari și demobilizări treptate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte