Donald Trump a făcut o greşeală de exprimare intenţionată în timp ce se referea la situaţia din Orientul Mijlociu, în timpul unui discurs ţinut la Miami. El s-a referit la Strâmtoarea Ormuz, pe care a numit-o Strâmtoarea Trump.

Preşedintele american a spus că ar trebui să „redeschidem strâmtoarea Trump”, după care a lăsat să se aştearnă o scurtă clipă de tăcere. „Scuze, Ormuz”, s-a corectat el, cu un zâmbet complice, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şeful statului american şi-a asumat apoi gluma. „Fake news-urile (mass-media) vor spune că am spus din greşeală strâmtoarea Trump. Nu, nu există niciodată greşeli la mine. Spun ceea ce vreau să spun”, a asigurat el și a amintit despre rebotezarea Golfului Mexic în Golful Americii.

La 20 ianuarie 2025, în prima zi a întoarcerii sale la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a semnat un decret prin care schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii.

Editor : B.P.