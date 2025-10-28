Live TV

„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate

Data publicării:
copil trist în bratele mamei
11.000 de copii ucraineni ar fi fost luați de lângă părinți și duși în Rusia. The Washington Post: "Este un genocid". Foto: Profimedia Images

Șaptesprezece copii au fost aduși înapoi în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia. Printre ei se află un băiat pe care rușii au încercat să-l ia de la bunicii săi și un adolescent care a fost forțat să intre într-o „tabără militară”.

Mikita, în vârstă de șaptesprezece ani, s-a întors acasă după ce a fost dus cu forța într-o „tabără militară” lângă orașul ocupat Melitopol din regiunea Zaporojia. Părinții lui nu au putut să se opună, deoarece au fost amenințați că nu va primi diploma de absolvire a școlii fără un certificat de participare la tabără.

Timp de cinci zile, Mikita a fost obligat să trăiască ca un soldat: să se trezească la ora 6:00, să stea la rând, să sape tranșee în timp limitat, să asambleze puști și drone și să asalteze clădiri.

Rostislav, în vârstă de 17 ani, a fost și el adus înapoi. Rudele sale servesc în forțele armate ale Ucrainei. Rușii au venit la casa familiei sale imediat după ce au capturat satul lor. În timpul unei percheziții, i-au confiscat toate gadgeturile și l-au dus la secția de poliție pentru câteva ore.

După aceea, soldații ruși au vizitat în repetate rânduri familia, intimidându-i și amenințându-i, transmite pravda.ua.

Iaroslav, în vârstă de șapte ani, a ajuns și el pe teritoriul controlat de Ucraina. El locuia de trei ani cu bunicii săi pe malul drept al regiunii Herson. Părinții lui plecaseră din Herson înainte ca orașul să fie ocupat, dar nu au mai putut să se întoarcă – podul fusese aruncat în aer și trecerea era închisă. De atunci, familia a fost separată de linia frontului.

Bunicii lui l-au ascuns pe băiat de ruși – au obținut chiar și documente rusești pentru a evita suspiciunile. Când au aflat că autoritățile de ocupație intenționau să „confiște” copilul, au decis să fugă.

Sonia, în vârstă de doisprezece ani, și Timofii, în vârstă de nouă ani, au fost și ei aduși înapoi. Le era frică să frecventeze școala rusă. Un coleg de clasă a spus odată fără menajamente despre fata: „Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”.

Timofii era constant hărțuit și obligat să asculte cântece anti-ucrainene. De îndată ce a apărut ocazia, familia a fugit din zona ocupată.

Toți copiii salvați sunt acum în siguranță – primesc sprijin psihologic, asistență pentru obținerea documentelor și adăpost.

O mamă de 23 de ani cu bebelușul ei a fost recent adusă înapoi din teritoriul ocupat temporar. Timp de un an, ea a trăit în frică constantă, ascunzându-se acasă pentru a nu-și pierde copilul.

Editor : A.R.

