Cetățenii ucraineni ar trebui să treacă de „partea justă a istoriei” și să se unească cu rușii, a susținut președintele Vladimir Putin într-un interviu acordat regizorului Emir Kusturica pentru filmul „Botezul nostru. Întâistătătorul”, care marchează împlinirea a 80 de ani de către conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, relatează The Moscow Times.

Putin a susținut că cele două popoare au „obiective comune”.

„Dacă vorbim despre ucraineni, aș vrea să audă acest lucru. Și indiferent ce se întâmplă, indiferent ce tragedii au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, relevanți și să avem condiții pentru o bună dezvoltare, trebuie să fim împreună”, a spus el.

„Aș vrea să le spun: treceți de partea noastră, pentru că este partea noastră comună. Treceți de partea noastră comună, de partea corectă a istoriei”, a adăugat președintele rus.

Nu este prima dată când Putin face declarații despre „unitatea” rușilor și ucrainenilor, în pofida faptului că războiul pe care l-a declanșat în urmă cu aproape cinci ani a ucis sute de mii de soldați și civili ucraineni, iar orașele și satele țării sunt supuse bombardamentelor zilnice.

Potrivit unui raport ONU din 17 noiembrie, 17.994 de civili ucraineni au fost confirmați morți din februarie 2022 până în prezent (alți 57.854 de oameni au fost răniți). Numărul real al deceselor este semnificativ mai mare din cauza lipsei de acces în teritoriile ocupate de Rusia.

Numărul morților în rândul trupelor ucrainene ar putea fi între 125.000 și 150.000, potrivit unui raport din iulie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în SUA. Pierderile totale, incluzând răniții și dispăruții, de partea ucraineană ajung la 525.000 – 625.000, din 24 februarie 2022 și până acum.

Putin susține, de asemenea, că țările occidentale folosesc o strategie de tip „dezbină și stăpânește” pentru a slăbi și diminua potențialul Rusiei. Poporul rus înțelege acest lucru, consideră președintele.

„O simt și o văd în starea societății noastre”, a spus el.

Editor : M.B.