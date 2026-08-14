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Trei condamnaţi la moarte, executaţi la interval de câteva ore în Statele Unite

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pat injectie letala inchisoare sua profimedia-1010758674
Foto: Profimedia
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Trei condamnaţi la moarte au fost executaţi joi, la interval de câteva ore, în trei state americane, o situaţie care nu s-a mai înregistrat de peste 16 ani, potrivit datelor Centrului de informare privind pedeapsa cu moartea (DPIC) - transmite France Presse.

Anthony Hines, în vârstă de 66 de ani, a fost executat prin injecţie letală în Tennessee. El fusese condamnat pentru uciderea lui Catherine Jenkins, angajată a unui motel, în 1985.

Carlos Cuesta-Rodriguez, de 70 de ani, a fost executat prin injecţie letală în Oklahoma. El fusese condamnat pentru uciderea partenerei sale, Olimpia Fisher, în 2003.

În Alabama, Jeremy Williams, în vârstă de 42 de ani, a fost executat pentru violul şi uciderea unei fetiţe de cinci ani, Kamarie Holland, în 2021.

Ultima dată când trei execuţii au avut loc în aceeaşi zi în Statele Unite a fost 7 ianuarie 2010, când au fost executaţi câte un condamnat în Texas, Louisiana şi Ohio, potrivit datelor DPIC consultate de AFP.

Pe 28 iulie, Florida a executat doi condamnaţi în aceeaşi zi.

De la începutul anului 2024, 22 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Statele Unite, majoritatea în Florida, unde au avut loc 12 execuţii, şi în Texas, cu patru.

Anul trecut au avut loc 47 de execuţii, cel mai ridicat număr din 2009, când au fost înregistrate 52.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. În alte trei state există un moratoriu asupra execuţiilor.

Preşedintele Donald Trump este un susţinător ferm al pedepsei capitale şi a cerut extinderea utilizării acesteia pentru „cele mai grave crime”.

Editor : S.S.

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