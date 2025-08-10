Live TV

Trei înotători au fost ucişi în apele Mării Negre, la Odesa, în explozii provocate aparent de mine marine

Data actualizării: Data publicării:
explozie a unei mine marine
Foto: Profimedia

Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.

Potrivit guvernatorului regional Oleg Kiper, cele trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, înotau în ape care nu erau autorizate de autorităţi pentru scăldat.

El nu a menţionat explozia unor mine, dar mare parte din coasta ucraineană a Mării Negre este plină de mine marine instalate acolo în contextul războiului cu Rusia. Mai sunt consemnate în zona Odesei de asemenea atacuri frecvente cu drone ruseşti.

O altă declaraţie oficială emisă între timp precizează că exploziile care au provocat cele trei decese au survenit la o distanţă de circa 50 de metri de mal în urma contactului celor trei înotători cu dispozitive explozive.

Guvernatorul regiunii Odesa a publicat o listă cu 32 de plaje sigure şi a îndemnat persoanele care intră în apa mării să respecte instrucţiunile date de autorităţi, notează DPA, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
18 minute de coșmar: Andrei Coubiș și-a dat autogol și apoi a luat roșu, în Chelsea - AC Milan! Nota primită
Digi Sport
18 minute de coșmar: Andrei Coubiș și-a dat autogol și apoi a luat roșu, în Chelsea - AC Milan! Nota primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la Autostrada Moldovei ia amploare...
Fâșia Gaza a fost din nou ținta atacurilor israeliene
Lumea musulmană, „puternică în retorică, slabă în acțiune”...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_024
Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există...
Ultimele știri
Un nou cutremur puternic în Kamceatka, după cel de 8,8 de la sfârșitul lunii iulie
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut
România a câștigat o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo_2025-07-30-22_15_55 copy
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită
Chernivtsi National University (the former Metropolitans residence) church in winter, Ukraine.
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
razboi
Incendiu la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după un atac cu drone lansat de ucraineni. Un om a murit
Kirill Dmitriev
Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska
lammy si vance
Reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni în Regatul Unit, înaintea întâlnirii Trump-Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Fanatik.ro
Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Rochia mini i-a venit ca turnată. Soția lui Justin Bieber a cucerit toate privirile, la un restaurant în...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”