Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac israelian în centrul Fâșiei Gaza, potrivit echipelor de intervenție locale, în timp ce armata israeliană susține că a lovit mai mulți suspecți care operau o dronă afiliată Hamas și care reprezentau o amenințare pentru trupele sale, relatează BBC.

Agenția de Protecție Civilă din Gaza, controlată de Hamas, a transmis că autoturismul în care se aflau a fost lovit în zona al-Zahra și i-a identificat pe cei trei drept Mohammed Salah Qeshta, Anas Ghunaim și Abdul Raouf Shaath. Potrivit informațiilor disponibile, aceștia lucrau pentru o organizație egipteană de ajutor umanitar.

Armata israeliană a declarat că a lovit „mai mulți suspecți care operau o dronă afiliată Hamas, într-un mod care reprezenta o amenințare" pentru trupele sale, adăugând că incidentul este în curs de analiză.

Alte opt persoane, dintre care doi copii, au fost ucise miercuri în urma tirurilor de artilerie și focurilor de armă israeliene în diferite zone din Gaza, a anunțat Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

Potrivit medicilor, trei persoane, inclusiv un băiat de 10 ani, au fost ucise de focul tancurilor israeliene în alte zone din centrul Fâșiei Gaza, iar un băiat de 13 ani și o femeie au fost uciși de focuri de armă israeliene în zona Khan Younis, din sudul enclavei, relatează Reuters.

Armata israeliană a anunțat miercuri dimineață că trupele sale au ucis „un terorist care a traversat Linia Galbenă și s-a apropiat" de acestea, fără a preciza locația. Linia Galbenă delimitează teritoriile din Gaza aflate încă sub control israelian, în baza acordului de încetare a focului.

Cel puțin 466 de palestinieni au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas, pe 10 octombrie, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu.

Armata israeliană a transmis că, în aceeași perioadă, trei dintre soldații săi au fost uciși în atacuri comise de grupări armate palestiniene.

Cei trei fotojurnaliști uciși miercuri, dintre care unul colabora frecvent cu agenția de presă franceză AFP, ar fi lucrat pentru Comitetul Egiptean de Ajutor în Fâșia Gaza, unde documentau taberele pentru persoanele strămutate.

Un purtător de cuvânt al organizației umanitare a declarat că vehiculul lovit era marcat cu sigla acesteia și că a fost „țintit în timpul unei misiuni umanitare, ceea ce a dus la martiriul a trei persoane".

Hamas a catalogat atacul drept „o escaladare periculoasă a încălcărilor flagrante ale acordului de încetare a focului".

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a declarat că incidentul constituie o crimă de război și reprezintă dovada a ceea ce a numit „o politică israeliană sistematică menită să reducă la tăcere vocea palestiniană, să obstrucționeze transmiterea faptelor și să ascundă crimele comise împotriva civililor din Fâșia Gaza", potrivit agenției palestiniene Wafa.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a documentat uciderea a cel puțin 206 jurnaliști și lucrători media de către foc israelian în Gaza de la începutul războiului, acesta fiind cel mai sângeros conflict pentru jurnaliști înregistrat vreodată.

Anterior zilei de miercuri, doi jurnaliști au fost uciși în atacuri israeliene în timpul armistițiului, iar un al treilea a fost ucis de membri ai unei grupări armate palestiniene, potrivit datelor organizației cu sediul în SUA.

Instituțiile internaționale de presă se bazează pe jurnaliști locali în Gaza, deoarece Israelul nu permite presei străine, inclusiv BBC News, să trimită jurnaliști în teritoriu în mod independent. Unii jurnaliști sunt transportați în Gaza de armata israeliană, în cadrul unor vizite strict controlate.

Războiul a fost declanșat de atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatice.

Israelul a răspuns atacului prin lansarea unei campanii militare în Gaza, în timpul căreia peste 71.550 de persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu.

