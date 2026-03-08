Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz

Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat vineri în Strâmtoarea Ormuz în urma unei explozii, a anunţat duminică Ministerul indonezian de Externe, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit autorităţilor indoneziene, nava „Musaffah 2”, care arbora pavilionul Emiratelor Arabe Unite (EAU), a suferit „o explozie ce a provocat incendiul şi scufundarea” acesteia.

„Autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi Oman investighează cauza incidentului”, mai afirmă Ministerul indonezian de Externe, fără a oferi alte detalii. Şapte membri ai echipajului se aflau la bordul navei, dintre care patru, inclusiv un indonezian, au supravieţuit şi sunt în stare bună, în pofida arsurilor suferite.

Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial, este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului. Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt ancorate în Golful Persic în aşteptare.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araghci, a asigurat joi că nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul. „Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, iar joi a afirmat că o rachetă iraniană a lovit un petrolier american în Golf.

