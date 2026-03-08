Live TV

Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
remorcher nava stramtoarea ormuz
Foto: Profimedia Images

Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat vineri în Strâmtoarea Ormuz în urma unei explozii, a anunţat duminică Ministerul indonezian de Externe, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres. 

Potrivit autorităţilor indoneziene, nava „Musaffah 2”, care arbora pavilionul Emiratelor Arabe Unite (EAU), a suferit „o explozie ce a provocat incendiul şi scufundarea” acesteia.  

„Autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi Oman investighează cauza incidentului”, mai afirmă Ministerul indonezian de Externe, fără a oferi alte detalii. Şapte membri ai echipajului se aflau la bordul navei, dintre care patru, inclusiv un indonezian, au supravieţuit şi sunt în stare bună, în pofida arsurilor suferite. 

Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial, este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului. Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt ancorate în Golful Persic în aşteptare. 

Citește și: Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran 

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araghci, a asigurat joi că nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul. „Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News. 

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, iar joi a afirmat că o rachetă iraniană a lovit un petrolier american în Golf. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Rachete interceptoare
2
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
4
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
World-leading robotic urological surgeon, Professor Prokar Dasgupta, who leads The London Clinic's Robotic Centre of Excellence, performing a remote telesurgery operation using the Toumai Robotic System, carried out from The London Clinic. Picture date: W
5
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui...
Americanii l-au descoperit pe românul mai bogat decât își imaginau: ”Adevăratul magnat”
Digi Sport
Americanii l-au descoperit pe românul mai bogat decât își imaginau: ”Adevăratul magnat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Zelenski anunță că experţii ucraineni în combaterea dronelor vor ajunge săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea militară cu Rusia
United Kingdom and Iran background
Șefa diplomației britanice: „Nu subcontractăm politica externă”, după criticile lui Trump privind sprijinul în războiul cu Iranul
ali khamenei
„A fost ales”: consens în privința noului lider suprem al Iranului. Anunțul clericilor care decid cine va fi succesorul lui Khamenei
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
petrolier în ocean
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota...
MAE romani repatriati
Ministerul de Externe: 183 de români din Qatar revin în țară cu un...
Mitingul lui Magyar la Pecs. Foto X
„Rușii să plece acasă!” Liderul opoziției din Ungaria afirmă că...
Ultimele știri
Ziua Bărbatului 2026: De ce este asociată cu 9 martie și când se sărbătorește oficial în România
Rezultate LOTO – Duminică, 8 martie 2026: Trageri speciale duble, cu premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker
Elveţienii au decis prin referendum ca garantarea plăţilor cu numerar să fie înscrisă în Constituţie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Becali la FCSB! Lucruri inedite despre...
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a...
Pro FM
La Toya Jackson stârnește îngrijorare cu silueta sa subțire: "Doamne, nici brațul meu nu încape în cizma...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
„Gluma zilei”. Videoclipul cu Radu Miruță care a încins spiritele pe internet: „Putin a zis că se retrage...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
Nu și-a putut lua ochii de la ea. Camila Cabello, sărbătorită de iubitul miliardar. Imagini inedite de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii