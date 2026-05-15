Trei morți și 12 răniți în Rusia, după un atac ucrainean la Riazan. Două blocuri lovite, susține guvernatorul

Un atac ucrainean a făcut trei morţi şi 12 răniţi în oraşul rus Riazan, la sud-est de Moscova, a anunţat vineri guvernatorul local, Pavel Malkov.

„Spre marele nostru regret, trei persoane au fost ucise şi 12 rănite, inclusiv copii”, a anunţat el pe Telegram, precizând că două clădiri de apartamente au fost lovite. El a mai spus că resturile de la drone ucrainene au căzut şi într-un complex industrial, pe care nu l-a identificat, relatează AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

Acest atac survine la o zi după atacuri aeriene ruseşti la scară largă asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, care au ucis cel puţin 24 de persoane, între care trei copii, conform unui bilanţ actualizat de vineri al serviciilor de salvare ucrainene.

Ucraina şi Rusia şi-au reluat atacurile aeriene reciproce în noaptea de luni spre marţi, după expirarea unui armistiţiu de trei zile mediat de Statele Unite în timpul ceremoniilor de marcare a sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Riazan, situat la aproximativ 200 km sud-est de Moscova, găzduieşte o mare rafinărie de petrol.

