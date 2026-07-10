Trei oameni au fost arestați în Grecia după atacurile cu sticle incendiare la locuințele unor politicieni, soldate cu un mort și patru

Poliţia antiteroristă greacă a arestat vineri trei persoane în urma unei serii de atacuri cu bombe artizanale asupra locuinţelor unor persoane cu legături cu partidul de guvernământ Noua Democraţie (ND, de dreapta), într-unul din aceste atacuri fiind ucisă o femeie săptămâna trecută.

O femeie în vârstă de 72 de ani, mama unei candidate parlamentare a ND, a decedat în urma arsurilor suferite, iar patru persoane au fost rănite într-unul din cele trei atacuri produse la Salonic în cursul lunii.

Atacatorii necunoscuţi au abandonat în afara celor trei imobile buteliile de gaz pe care le folosiseră pentru a da foc, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Primele două atacuri au declanşat explozii care au provocat doar pagube materiale, însă al treilea a rănit cinci persoane, între care femeia decedată ulterior la spital.

Poliţia a transmis că arestările de vineri au legătură cu al treilea atac, însă nu au dat alte detalii.

Două dintre clădirile vizate includeau apartamente în care locuiau personalităţi ale Noii Democraţii, în timp ce a treia era deţinută de un politician local din acest partid.

Grecia are un istoric de decenii de atacuri cu bombe şi incendieri având ca ţinte politicieni, însă în ultimii ani astfel de incidente au provocat în general doar pagube materiale.

Editor : M.B.