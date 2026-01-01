Live TV

Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii

steagul iranului fluturat in multime
Foto: Profimedia

Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.

Mişcarea a început duminică în capitala Teheran, unde comercianţii şi-au închis magazinele pentru a protesta faţă de hiperinflaţie, deprecierea monedei şi stagnarea economică, înainte de a se extinde către universităţi şi în restul ţării.

Joi, au fost semnalate confruntări în oraşe de dimensiuni medii, cu zeci de mii de locuitori. La Lordegan (sud-vest), doi civili au fost ucişi, scrie agenţia Fars, citată de Agerpres. Mai devreme, joi, un membru al forţelor de ordine a fost ucis în timpul confruntărilor, de data aceasta în Kouhdasht (vest).

Potrivit aceleiaşi surse, "manifestanţii au început să arunce cu pietre în clădirile administrative, inclusiv sediul guvernatorului, moschee, primărie şi bănci", iar poliţia a folosit gaze lacrimogene.

Agenţia relatează despre "pagube importante" şi despre arestarea mai multor persoane calificate drept "lideri" ai protestelor.

Încă de la începutul conflictului, autorităţile au încercat să adopte o poziţie de calmare, recunoscând "revendicările legitime" legate de dificultăţile economice. De data aceasta, unele mass-media iraniene se referă la participanţi ca la manifestanţi, deşi în mişcările precedente îi calificaseră drept rebeli care tulbură ordinea publică.

Însă justiţia a avertizat împotriva oricărei tentative de instrumentalizare a protestelor pentru a semăna haos şi a promis "fermitate".

"Orice tentativă" de a transforma această mişcare "într-un instrument de insecuritate, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns (...) ferm", a avertizat procurorul general al Republicii Islamice, Mohammad Movahedi-Azad.

Miercuri seara, agenţia de presă Tasnim a raportat arestarea a şapte persoane descrise ca fiind afiliate unor "grupuri ostile Republicii Islamice, cu sediul în Statele Unite şi Europa".

Tasnim a acuzat aceste persoane că aveau "misiunea de a transforma manifestaţiile în violenţă" în ţară. Agenţia nu a precizat când şi unde au avut loc aceste arestări.

Moneda naţională, rialul, şi-a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoare faţă de dolar, în timp ce o hiperinflaţie cu două cifre slăbeşte de ani buni puterea de cumpărare a iranienilor, într-o ţară sufocată de sancţiuni internaţionale legate de programul nuclear iranian.

Rata inflaţiei era, în decembrie, de 52% anual, potrivit Centrului de Statistică din Iran.

Manifestaţiile din aceste zile nu sunt însă comparabile, în acest stadiu, cu mişcarea care a zguduit Iranul la sfârşitul anului 2022, după moartea Mahsei Amini, o tânără iraniană arestată pentru un voal presupus purtat necorespunzător.

”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
