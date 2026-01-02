Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia

O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de ştiri italiană ANSA. Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reuşit să-l salveze.



O primă avalanşă a lovit valea Maira din sud-vestul Alpilor, lângă graniţa cu Franţa, în regiunea italiană Piemont, ucigând o persoană şi rănind alte două, au anunţat salvatorii din Soccorso Alpino. Una dintre victime se află în stare critică.

Echipele de salvare au pornit pe jos de la altitudini mai mici, după ce vântul puternic a împiedicat echipajele elicopterelor să ajungă la locul accidentului, a declarat organizaţia într-un comunicat citat de News.ro.

O a doua avalanşă a avut loc în apropiere de Pragelato, o destinaţie populară pentru schi, la aproximativ 60 km vest de Torino.

O femeie prinsă în avalanşă a reuşit să se elibereze, dar nu s-a putut mişca din cauza rănilor. Echipele de salvare au încercat să o evacueze, dar elicopterele au fost din nou limitate de condiţiile meteorologice nefavorabile.

Autorităţile au declarat că monitorizează rapoartele privind o a treia avalanşă în Piemont, dar detaliile nu au fost disponibile imediat.

O combinaţie de ninsori abundente şi vânturi puternice a crescut riscul de avalanşe în Alpi în ultimele zile, determinând avertismente pentru schiori şi amatorii de drumeţii.

Autorităţile locale au îndemnat la prudenţă şi au sfătuit să nu se facă excursii în afara pârtiei, deoarece condiţiile rămân instabile.

