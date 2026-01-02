Live TV

Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia

Data actualizării: Data publicării:
avalansa, munte
foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de ştiri italiană ANSA. Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reuşit să-l salveze.

O primă avalanşă a lovit valea Maira din sud-vestul Alpilor, lângă graniţa cu Franţa, în regiunea italiană Piemont, ucigând o persoană şi rănind alte două, au anunţat salvatorii din Soccorso Alpino. Una dintre victime se află în stare critică.

Echipele de salvare au pornit pe jos de la altitudini mai mici, după ce vântul puternic a împiedicat echipajele elicopterelor să ajungă la locul accidentului, a declarat organizaţia într-un comunicat citat de News.ro.

O a doua avalanşă a avut loc în apropiere de Pragelato, o destinaţie populară pentru schi, la aproximativ 60 km vest de Torino.

O femeie prinsă în avalanşă a reuşit să se elibereze, dar nu s-a putut mişca din cauza rănilor. Echipele de salvare au încercat să o evacueze, dar elicopterele au fost din nou limitate de condiţiile meteorologice nefavorabile.

Autorităţile au declarat că monitorizează rapoartele privind o a treia avalanşă în Piemont, dar detaliile nu au fost disponibile imediat.

O combinaţie de ninsori abundente şi vânturi puternice a crescut riscul de avalanşe în Alpi în ultimele zile, determinând avertismente pentru schiori şi amatorii de drumeţii.

Autorităţile locale au îndemnat la prudenţă şi au sfătuit să nu se facă excursii în afara pârtiei, deoarece condiţiile rămân instabile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Digi Sport
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petarda care se aprinde
Un adolescent român a rămas fără o mână după explozia unei petarde, în Italia, iar un moldovean a murit la Roma din aceeași cauză
Sibiu,,Romania,-balea lac
Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci. Avertismentul meteorologilor
Screenshot 2026-01-02 124117
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac. Recomandările Salvamont
Dried spaghetti and tomato puree
SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români blocaţi în telecabină în Italia 
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Flăcările ar fi izbucnit din cauza...
departamentul de stat
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă...
profimedia-1062626151
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în...
bulgari
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși...
Ultimele știri
Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului”
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal
Imagini cu președinta Mexicului, surprinsă de un cutremur puternic în timpul unei conferințe de presă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...