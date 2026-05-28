Trei petroliere din flota fantomă rusă au fost atacate de drone în apropierea coastei turce a Mării Negre

Petrolierul James II. Foto: Vessel Finder

Trei petroliere identificate anterior ca aparținând flotei fantomă a Rusiei au fost atacate de drone în Marea Neagră, în largul coastelor Turciei, pe 28 mai, a raportat Reuters, citând o declarație a agenției de transport maritim Tribeca.

Rusia își folosește flota fantomă de petroliere vechi, adesea subasigurate, pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse comerțului său cu petrol. Oficialii occidentali și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că navele ar putea fi legate de activități hibride rusești mai ample în Europa, inclusiv spionaj și operațiuni cu drone, scrie Kyiv Post.

Petroliere James II, Altura și Velora se aflau toate la aproximativ 50 de mile (80 de kilometri) de coastele nordice ale Turciei când au avut loc atacurile.

Nu au fost raportate victime în rândul echipajelor.

Ucraina nu a comentat aceste informații, dar în ultimele luni, drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au vizat petrolierele din flota fantomă a Rusiei în Marea Mediterană și pe coasta turcă a Mării Negre.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a îndemnat în repetate rânduri partenerii să-și modernizeze legislația, astfel încât navele care operează sub pavilionul flotei fantomă a Rusiei să poată fi confiscate, iar petrolul acestora să fie redirecționat în sprijinul securității europene.

Franța a luat în vizor în mod activ flota fantomă din apele sale teritoriale, interceptând nave la sfârșitul lunii septembrie 2025, la sfârșitul lunii ianuarie și din nou la sfârșitul lunii martie, ca parte a eforturilor mai ample de a perturba rețeaua.

La începutul lunii martie, Belgia a desfășurat o operațiune comună cu Franța pentru a confisca un petrolier rus sancționat care opera sub pavilionul Guineei.

Pe 25 martie, Regatul Unit a anunțat că forțele sale armate și personalul de aplicare a legii vor fi autorizați să urce la bordul navelor din flota fantomă rusă aflate în apele britanice.

