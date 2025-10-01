Trei presupuși membri ai Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești

Trei presupuși membri ai grupării islamiste palestiniene Hamas au fost arestați miercuri, 1 octombrie 2025, fiind suspectați de complot pentru atacuri asupra instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania, au anunțat oficialii, conform France24.

Suspecții vor ajunge joi în fața instanței, iar un judecător va decide apoi dacă cei trei vor fi plasați în arest preventiv până la proces.

Procurorul federal german a precizat că aceștia erau implicați în procurarea de arme de foc încă de la debutul verii. În timpul unei descinderi au fost descoperite diverse arme, inclusiv o pușcă AK-47, și muniție.

Doi dintre suspecți sunt cetățeni germani. Conform procuraturii federale, al treilea suspect este născut în Liban. Aceștia au fost identificați drept Abed Al G., Wael F.M. și Ahmad I.

De-a lungul timpului, Hamas a lansat sute de atacuri împotriva civililor israelieni, dar rareori a acționat în afara Israelului și a teritoriilor palestiniene. Este posibil să fie ridicate întrebări cu privire la faptul dacă suspecții au acționat la ordinul conducerii grupării sau dacă erau doar simpatizanți ai Hamas sau ai cauzei palestiniene.

Arestările au fost făcute în contextul în care gruparea militantă a susținut că analizează planul în 20 de pași pentru pacea din Gaza, care a fost prezentat de președintele american Donald Trump.

Totodată, Donald Trump a anunțat marţi un ultimatum de „trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene să răspundă planului său de pace.

Potrivit sursei citate, un atac condus de Hamas asupra sudului Israelului, în urmă cu aproape doi ani, a dus la moartea a circa 1.200 de oameni, iar alți 251 au fost răpiți. Majoritatea ostaticilor au fost eliberați în cadrul acordurilor de încetare a focului anterioare, însă 48 se află încă în Gaza - aproximativ 20 dintre ei fiind considerați de Israel ca fiind în viață.

Campania ulterioară a Israelului în Gaza a ucis peste 66.000 de palestinieni și a rănit aproape 170.000, potrivit ministerului sănătății din Gaza.

