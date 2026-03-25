Trei presupuşi membri ai Statului Islamic au fost arestaţi într-o acțiune comună între Maroc și Spania

Trei presupuşi membri ai grupării jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestaţi miercuri între Maroc şi Spania, într-o operaţiune comună în domeniul securităţii, anunţă poliţia antiteroristă marocană.

Forţa Specială a Direcţiei Generale a Supravegherii Teritoriului (DGST) a arestat două persoane la Tanger (nord), iar Comisariatul General spaniol al Informaţiilor l-a arestat pe „şeful acestei celule teroriste” la Mallorca, anunţă într-un comunicat Biroul Central de Investigaţii Judiciare (BCIJ), citat de agenţia oficială marocană MAP, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Porivit primelor elemente ale anchetei marocane, cei doi suspecţi - plasaţi în arest preventiv - sunt „implicaţi în finanţarea şi susţinerea logistică” a unor combatanţi SI în Sahel şi în Somalia, potrivit aceleiaşi surse.

„Şeful acestei celule este suspectat de faptul că a planificat executarea unui atentat terorist în Spania, prin modul de operare al terorismului individual”, se arată în comunicat.

Cooperarea marocano-spaniolă în domeniul securităţii a permis destructurarea a „peste 30 de celule teroriste, începând din 2014, în ambele ţări, contribuind la înfruntarea unor ameninţări majore şi la dejucarea unor comploturi periculoase care aduceau atingere securităţii lor”, potrivit BCIJ.

