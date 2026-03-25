Live TV

Trei presupuşi membri ai Statului Islamic au fost arestaţi într-o acțiune comună între Maroc și Spania

Data publicării:
jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Gruparea Stat Islamic cheamă la atacuri în Europa şi SUA. Foto: Profimedia

Trei presupuşi membri ai grupării jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestaţi miercuri între Maroc şi Spania, într-o operaţiune comună în domeniul securităţii, anunţă poliţia antiteroristă marocană.

Forţa Specială a Direcţiei Generale a Supravegherii Teritoriului (DGST) a arestat două persoane la Tanger (nord), iar Comisariatul General spaniol al Informaţiilor l-a arestat pe „şeful acestei celule teroriste” la Mallorca, anunţă într-un comunicat Biroul Central de Investigaţii Judiciare (BCIJ), citat de agenţia oficială marocană MAP, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Porivit primelor elemente ale anchetei marocane, cei doi suspecţi - plasaţi în arest preventiv - sunt „implicaţi în finanţarea şi susţinerea logistică” a unor combatanţi SI în Sahel şi în Somalia, potrivit aceleiaşi surse.

„Şeful acestei celule este suspectat de faptul că a planificat executarea unui atentat terorist în Spania, prin modul de operare al terorismului individual”, se arată în comunicat.

Cooperarea marocano-spaniolă în domeniul securităţii a permis destructurarea a „peste 30 de celule teroriste, începând din 2014, în ambele ţări, contribuind la înfruntarea unor ameninţări majore şi la dejucarea unor comploturi periculoase care aduceau atingere securităţii lor”, potrivit BCIJ.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Ce primă colosală au tricolorii pentru calificarea la CM 2026 din Statele Unite
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Ce înseamnă penurie de carburanți pentru cetățenii de rând? Vom fi afectaţi chiar de lună viitoare
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”