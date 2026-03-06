Live TV

Video Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul

Rachete interceptoare
Rachete interceptoare pe cerul Israelului, imagine exmplificativă. Foto: Profimedia
Din articol
Iskander modificate

Videoclipurile care arată interceptarea rachetelor balistice iraniene, pe care Teheranul continuă să le folosească pentru a ataca țările din Golful Persic, sugerează că acestea ar fi putut fi îmbunătățite de specialiști ruși.

Un videoclip filmat recent în Qatar arată că aproximativ 15 rachete Patriot au fost desfășurate pentru a contracara atacul. Între timp, au existat doar trei sau patru interceptări reușite ale rachetelor balistice iraniene, cu explozii clar vizibile în aer, mai degrabă decât autodistrugerea rachetelor. Mai mult, interceptarea unei rachete balistice a avut loc la o altitudine destul de mică.

Dacă calculele sunt corecte, utilizarea a până la cinci interceptori per rachetă balistică depășește utilizarea standard maximă chiar și pentru cele mai complexe ținte, în timp ce norma standard este de doi. Există, de asemenea, videoclipuri care arată rachete Patriot ratând țintele, în special în Bahrain.

O situație similară s-a produs în Qatar, când baza aeriană americană Al-Udeid a fost atacată în noaptea de 28 februarie. Chiar dacă au fost lansate trei rachete Patriot, racheta balistică iraniană nu a fost interceptată. În același timp, nicio înregistrare video nu arată vreo încercare de a depăși apărarea antirachetă, cum ar fi prin momeală sau manevre active, care ar necesita modernizări extinse sau rachete balistice complet noi.

Cu toate acestea, rachetele iraniene continuă să încalce sistemul de apărare antirachetă sau necesită un număr substanțial mai mare de interceptori. În același timp, această situație este comună printre operatorii Patriot, ceea ce indică faptul că nivelul de pregătire al echipajului nu ar trebui pus la îndoială.

 

Citește și

Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu

Iskander modificate

În același timp, în 2025, au existat rapoarte conform cărora Rusia a modernizat unele dintre rachetele sale balistice Iskander, îmbunătățindu-le capacitatea de a penetra sistemul de apărare aeriană Patriot. Conform informațiilor disponibile, modificările nu vizează racheta în sine, ci traiectoria acesteia, ținând cont de sistemul Patriot și de rachetele MSE — selectând în mod eficient setările pentru a contracara amenințarea specifică.

Federația Rusă ar fi putut împărtăși algoritmii pentru aceste setări cu Iranul, ca parte a cooperării militare dintre cele două țări. Mai mult, având în vedere numeroasele rapoarte conform cărora Iranul a transferat rachete balistice Fateh-110 și Zolfaghar către Rusia, dar fără dovezi ale utilizării acestora împotriva Ucrainei, nu se poate exclude posibilitatea ca acestea să fi fost loturi limitate destinate specialiștilor ruși pentru a le evalua capacitățile și a analiza potențialele îmbunătățiri.

În prezent, aceasta rămâne doar o ipoteză cu privire la posibilitatea unei astfel de cooperări între Iran și Rusia, inclusiv asistență directă și transferul de tehnologie de rachete de la Moscova la Teheran. Cu toate acestea, acest lucru ar putea explica modelul sistematic și, dacă se confirmă, trebuie remarcat faptul că aceste informații ar fi putut fi transmise și Coreei de Nord de către Rusia.

Citește și

Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă legătura cu Iranul, presa nu e convinsă

