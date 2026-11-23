Toate cele trei obiecte care au pătruns vineri în spaţiul aerian polonez erau rachete ruseşti de tip Kh-101, au anunţat procurorii polonezi într-un comunicat emis duminică. Rapoartele inițiale nu precizau clar dacă toate cele trei obiecte care au căzut vineri în Polonia erau rachete sau dacă unul dintre ele era o dronă. Resturile găsite în toate cele trei locuri de prăbușire din Polonia aparțin unor rachete de croazieră rusești, au declarat autoritățile poloneze, anunță TVPWorld.

Parchetul districtual din orașul Lublin, situat în sud-estul Poloniei, a declarat duminică că anchetatorii au găsit rămășițele unor rachete de croazieră rusești de tip Kh-101 în locațiile din estul Poloniei unde acestea s-au prăbușit vineri dimineața.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că două dintre cele trei obiecte erau rachete, informațiile preliminare nefiind clare cu privire la faptul dacă obiectul rămas era o rachetă sau o dronă.

Armele au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac intens al Rusiei asupra Ucrainei.

„În urma inspecției locurilor incidentului efectuate până în prezent și a concluziilor preliminare formulate cu participarea unor specialiști în tehnologie militară și armament, s-a stabilit că în toate cele trei locuri au fost descoperite resturi de rachete de croazieră Kh-101”, a declarat Parchetul districtual din Lublin.

Aceasta a adăugat că o investigație preliminară a rămășițelor a arătat că rachetele au fost produse într-o fabrică din apropierea Moscovei „în al patrulea trimestru al anului 2026”.

„NATO este alături de Polonia”

Cele trei rachete s-au prăbușit vineri în apropierea satelor Rudnik, Mołodycz și Nowy Lipowiec, într-un incident pe care Kosiniak-Kamysz și prim-ministrul polonez Donald Tusk l-au calificat drept o „provocare din partea Rusiei”. Nu s-au înregistrat victime.

În timpul unei vizite la Varșovia, sâmbătă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întreaga alianță militară este alături de Polonia în urma incidentului.

Parchetul districtual din Lublin a precizat că fragmentele rachetelor vor fi supuse în continuare unor teste criminalistice și examinări specializate.

De când Rusia a lansat invazia din Ucraina în 2022, Polonia – care se învecinează cu Ucraina – a înregistrat frecvent încălcări ale spațiului său aerian de către drone și rachete, incidente pe care oficialii occidentali le-au atribuit adesea provocărilor din partea Moscovei.

Editor : M.C