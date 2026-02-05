Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate

Guvernul maghiar a interzis accesul pe teritoriul Ungariei pentru trei şefi militari ucraineni, pe care îi considerp responsabili de recrutare forţată, a declarat joi Gergely Gulyas, şeful cancelariei premierului Viktor Orban.

Executivul ungar "a aflat cu tristeţe că recrutarea forţată continuă în Transcarpatia", a afirmat Gergely Gulyas, făcând apel în numele guvernului său la autorităţile ucrainene să respecte drepturile fundamentale ale omului.

"Anul trecut compatriotul nostru Jozsef Sebestyen a murit după ce a fost recrutat forţat", a spus Gulyas, indicând că recent acestei metode de recrutare i-a căzut victimă un alt etnic maghiar, diagnosticat cu o afecţiune cardiacă şi care fusese declarat în mod repetat inapt pentru serviciul militar.

"Aşa ceva este inacceptabil chiar şi într-o ţară aflată sub atac şi în război", a subliniat oficialul de la Budapesta, adăugând că guvernul ungar este "deosebit de sensibil" faţă de ignorarea drepturilor etnicilor maghiari din Transcarpatia.

El a spus că guvernul Ungariei a decis în consecinţă să interzică accesul pe teritoriul său pentru trei lideri militari responsabili de recrutarea forţată. Ceea ce s-a întâmplat este, de asemenea, contrar normelor europene, prin urmare, decizia vizează şi o interdicţie în spaţiul Schengen pentru aceştia, potrivit lui Gulyas.

Editor : M.B.