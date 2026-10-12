Trei români ar fi fost găsiți morți pe şantierul unui rezervor de apă din Portugalia, informează presa locală

Trei muncitori în construcţii au fost găsiţi morţi luni într-un rezervor de apă de la o proprietate privată din apropiere de Loulé, în sudul Portugaliei, în ceea ce pare a fi un accident de muncă, a anunţat jandarmeria citată de AFP.

Cei trei bărbaţi au fost găsiţi fără suflare într-un rezervor de apă unde efectuau lucrări de etanşeizare, a declarat un purtător de cuvânt al jandarmeriei pentru AFP, citată de Agerpres.

Încercările de resuscitare nu au avut rezultat.

Potrivit presei locale, cele trei victime erau cetăţeni români, deşi autorităţile nu au putut confirma încă această informaţie.

Cauza exactă a tragediei a rămas, pentru moment, necunoscută, urmând ca inspecţia muncii să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.

Editor : Liviu Cojan