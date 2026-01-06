Live TV

Treningul în care Nicolas Maduro apare imediat după arestarea sa a devenit viral. Produsul, în top Google Trends în mai multe țări

Data publicării:
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Foto: Donald Trump/ Truth Social

Căutările pe Google ale unui trening al mărcii Nike au explodat după ce preşedintele american Donald Trump a postat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, o imagine cu omologul său venezuelean răpit, încătuşat, cu ochii acoperiţi şi căşti pe urechi, la bordul navei de asalt amfibie de tip Wasp USS Iwo Jiwa.

 La doar câteva ore după postare, popularitatea treningului pe care-l purta Maduro a crescut pe Internet.

Curba de interes a căutării gamei Nike Tech, din care face parte treningul, a înregistrat o rată de 100 pe Google Trends, indicând o activitate puternică în lume faţă de nivelul obişnuit.

Alte combinaţii de cuvinte, incluzând numele „Maduro” şi „Nike” - de exemplu „Nike Maduro”, „Maduro Nike tech fleece”, „Nike tech fleece Maduro”, „Nicolas Maduro” sau  „Nicolas Maduro Nike tech” - au înregistrat recorduri de căutare pe Google.

Ţările în top cinci la căutări, potrivit Google Trends, sunt Chile, Albania, Jamaica, Franţa şi Statele Unite.

În Franţa, vârful căutărilor treningului nu s-au înregistrat sâmbătă, după publicarea primei imagini, ci  pe 4 şi 5 ianuarie.

Căutările, alimentate de numeroase postări pe reţele de socializare, ironizează felul în care era îmbrăcat Nicolás Maduro, care a atras atenţia întregii lumi.

Marţi, în Franţa, pantalonii treningului erau marcaţi pe site drept „cei mai vânduţi” şi era disponibilă doar mărimea M, însă bluza era în continuare în stoc.

La Bursa din New York, valoarea acţiunii Nike a crescut de la 63,33 dolari la închidere, pe 2 ianuarie, la aproape 65 de dolari, luni.

Pe X unii utilizatori denunţau „o plasare de produse complet nebună”, iar alţii evocau în glumă o „finanţarea a acestei campani de către Nike”.

 

 

 

