Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova

Data publicării:
Tren direct Kiev-București, Prietenia. Foto- Andrei Sîbiha:X
Tren direct Kiev-București, Prietenia. Foto- Andrei Sîbiha:X

Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, spune, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.

„Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.

Potrivit ministrului, această conexiune este mai mult decât o simplă rută de transport. „Este o manifestare clară a hotărârii noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a aduce popoarele noastre și mai aproape unele de altele”, a subliniat Andrii Sîbiha.

El a menționat că traseul consolidează legăturile economice și mobilitatea în regiune, în cadrul cooperării dintre Ucraina, Republica Moldova și România, cunoscută drept Triunghiul Odesa.

De asemenea, ministrul și-a exprimat recunoștința față de partenerii regionali pentru cooperarea care contribuie la stabilitatea și dezvoltarea comună, dar și angajaților Căilor Ferate Ucrainene, care își desfășoară activitatea în condiții dificile de război.

Trenul internațional IR 99/401 pornește din Kiev la ora 06:30 și ajunge la București Nord la ora 06:47, în ziua următoare.

În sens invers, trenul IR 402/100 pleacă din București Nord la ora 19:10 și ajunge la Kiev a doua zi, la ora 19:34.

Prețul unui bilet la vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, este de 73,4 euro.

Trenul Prietenia, pe ruta Kiev-București
Trenul Prietenia, pe ruta Kiev-București. Foto: Andrii Sîbiha/X

O conexiune feroviară de probă între capitalele Ucrainei și România a fost lansată în august, amintește European Pravda.

Primele trenuri de pasageri pe secțiunea Rahiv - Dilove - Valea-Vișeului, care leagă Ucraina de România, au fost reluate pe 18 ianuarie 2023, adaugă sursa citată.

Căile ferate ucrainene anunță, pe platforma Facebook, că trenul a pornit la timp, în ciuda penei de curent provocate de atacurile susținute ale Rusiei, din timpul nopții.

 

