Trezoreria americană a anunțat că a trimis Ucrainei 1,3 miliarde de dolari. Este prima tranșă a ajutorului economic de 7,5 miliarde de dolari, aprobat de Casa Albă luna trecută. Un alt ajutor vine de la Marea Britanie, care alocă peste un miliard de euro sistemelor de apărare ce vor fi trimise Ucrainei. Kievul a primit și sprijin politic, la summitul NATO de la Madrid. Alianța a declarat, oficial, că Rusia este principala amenințare la adresa sa. Suedia și Finlanda au primit invitații de a se alătura țărilor membre și au fost anunțate creșteri importante ale trupelor din Europa. Între timp, 95 de apărători ai uzinei Azovstal au fost eliberați de Rusia, în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri de război de până acum. 43 dintre ei sunt membri ai Batalionului Azov, pe care Moscova îl consideră organizație teroristă. În total, Kievul anunță că a scos din mâinile rușilor 144 de militari, mulți dintre ei răniți. Nu a dezvăluit câți a dat în schimb și în ce alte condiții a avut loc operațiunea.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI

Controlul evaluat al teritoriului din jurul orașului estic Severodonetsk la 29 spre 30 iunie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

ISW: Rusia are încă ambiții teritoriale dincolo de Donbas

ACTUALIZARE 09.12 Rusia are încă ambiții teritoriale dincolo de Donbas, potrivit celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Războiului din Washington (ISW).

ISW mai spune că forțele ruse continuă să se angajeze în operațiuni ofensive la nord de Harkov. Moscova va continua să-și consume forța militară și echipamentele în astfel de operațiuni, sacrificând, eventual, forța ofensivă a trupelor pe axe de avans critice.

Analiștii ISW mai spun că regimul de la Kremlin stabilește condițiile pentru a anexa regiunile din Herson și Zaporojie la Federația Rusă sub modelul „Gubernia Taurida” de dinainte de 1917.

Principalele concluzii ale evaluării zilnice a ISW:

Forțele ruse ar putea planifica o provocare sub steag fals la centrala nucleară Zaporojie.

Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în și în jurul lui Lisiceansk.

Forțele ruse au înregistrat câștiguri marginale la est de Bakhmut de-a lungul autostrăzii E40 și ar putea căuta să se pregătească pentru o ofensivă directă asupra lui Bakhmut.

Forțele ruse au continuat operațiunile ofensivele pentru a avansa spre Sloviansk dinspre nord-vest, lângă granița dintre Harkov și Donețk.

Forțele ruse au continuat să-și consolideze prezența defensivă de-a lungul Axei de Sud.

Cehia restricționează accesul la universitățile sale pentru cetățenii ruși

ACTUALIZARE 08.45 Cehia restricționează accesul la universitățile sale pentru cetățenii ruși care vor să studieze cursurile facultăților tehnice. Cei care dau o declarație în scris prin care se distanțează de războiul Moscovei din Ucraina vor putea să-și continue studiile, potrivit Deutsche Welle.

CNN: Ultima dată când Moscova a folosit hrana ca pe o armă în Ucraina au murit 4 milioane de oameni

ACTUALIZARE 08.38 Cine crește în Ucraina învață să nu lase firimituri pe masă. Generația tânără a deprins acest obieci de a nu risipi pâinea de la bunicii care au supraviețuit foametei cu care Ucraina s-a confruntat în 1932-33, cunoscută și sub numele de Holodomor, scrie CNN. Istoria Holodomorului i-a făcut pe ucraineni să își vadă țara ca pe o vicimă a imperiului sovietic și, în ultimii ani, anexarea Crimeei, conflictul din Donbas și invazia din acest an în care hrana este folosită ca o armă au întărit această viziune.

„De multe ori am auzit povestea conform căreia supa de măcriș sălbatic i-a salvat viața bunicii și fraților ei în timp ce grâul colectat din satul ei era lăsat să se strice în gară”, a povestit Daria Mattingly, un istoric din Ucraina specializat în Holodomor.

Foametea din anii '30 a fost descrisă de oficialii ruși drept „dificultăți alimentare”, iar victimele au fost acuzate că și-ar fi înfometat singure copiii până la moarte pentru a discredita conducerea sovietică. Foto: Profimedia Images

„Grâul acela ar fi putut salva atât de multe vieți, dar 'statul' nu a permis acest lucru”, a spus Mattingly. „Bunica mea nu a mai suportat să vadă măcriș pentru restul vieții ei și întotdeauna avea un dulap plin cu sare și făină.”

Odată cu „glasnost”-ul din anii '80 și independența Ucrainei de Uniunea Sovietică la scurt timp după aceea a venit și libertatea de a procesa această traumă națională.

Citește continuarea AICI

Culisele negocierilor care l-au convins pe Erdogan să accepte aderarea Suediei și Finlandei la NATO

ACTUALIZARE 08.25 Acordul prin care Turcia a hotărât să nu mai blocheze aderarea la NATO a Suediei și Finlandei a fost obținut după 11 ore de negocieri și săptămâni întregi de „wrestling politic” în capitalele europene, suplimentat de o implicare extrem de fin calibrată a președintelui Joe Biden. Însă cu câteva momente înainte de parafarea acordului, încă părea că nu se va ajunge nicăieri, scrie Reuters.

După două ore de discuții intense, marți, înainte de summit-ul NATO de la Madrid, liderii încă se străduiau să găsească compromisul, părțile nefăcând altceva decât să reitereze cu frustrare pozițiile lor deja cunoscute, a spus ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto.

„Apoi am făcut o pauză de cafea și, după cum știe toată lumea, cele mai bune idei vin în timpul unei pauze de cafea. Într-un final, spre finalul întâlnirii, ne-a fost mai ușor să ajungem la o concluzie”, a spus Haavisto.

Secretarul general al NATO, și liderii turci, suedezi și finlandezi la parafarea acordului. Foto: Profimedia Images

Atât de neașteptată a fost reușita încât i-a luat prin surprindere și pe oficialii de la summit. Jurnaliștii au fost chemați să participe la semnarea acordului, însă fără să li se spună cine va participa și de ce.

Câteva moment mai târziu, liderii Turciei, Suediei și Finlandei, împreună cu secretarul general Jens Stoltenberg, au stat unul lângă celălalt în timp ce miniștrii lor de externe au semnat documentul. Oficialii turci au aplaudat, însă nimeni nu le-a explicat jurnaliștilor la ce anume erau martori.

Citește continuarea AICI

„Călăul din Siria”, înlocuit de la comanda trupelor ruse din Ucraina. Cine e noul general trimis să câștige războiul lui Putin (presă)

ACTUALIZARE 08.10 Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării sugerează că Rusia a schimbat recent din nou conducerea militară a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Călăul din Siria”, ar fi fost înlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului Apărării de la Moscova, scrie The Moscow Times, care citează analiști în domeniul apărării.

Generalul Alexandr Dvornikov, care conducea ofensiva rusă în Ucraina, nu a mai fost văzut în public de mai multe săptămâni.

„Pare să confirme că generalul-colonel Ghenadi Jidko este comandantul forțelor ruse în Ucraina”, a notat analistul militar Rob Lee într-un mesaj pe Twitter, comentând imaginile publicate de Ministerul Apărării de la Moscova.

Generalul Ghenadi Jidkov, decorat de Vladimir Putin. foto: Profimedia

„Aceste schimbări drastice în rândul armatei ruse, dacă au avut loc, nu sunt măsuri luate de o forță aproape de un succes major”, a arătat think tank-ul american Institute for the Study of War.

În ciuda unor victorii importante în estul Ucrainei - lângă Popasna, Severodonețk -, avansul Rusiei este încet și, potrivit analiștilor, a costat multe vieți de soldați.

Citește continuarea AICI

Trezoreria SUA a anunțat transferul unei tranșe de 1,3 miliarde de dolari pentru Ucraina

ACTUALIZARE 07.30 Trezoreria SUA a anunţat miercuri transferarea a 1,3 miliarde de dolari pentru ajutor economic acordat Ucrainei, în cadrul unui prim sprijin de 7,5 miliarde de dolari promis de administraţia Biden în luna mai.

''Cu acest ajutor economic, ne reafirmăm angajamentul ferm faţă de poporul ucrainean în timp ce se apără de agresiunea lui Putin şi lucrează pentru a-şi susţine economia'', a declarat secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, într-un comunicat.

Aceşti 1,3 miliarde de dolari sunt transferaţi guvernului ucrainean prin intermediul Băncii Mondiale şi fac parte dintr-un pachet de ajutor economic de 7,5 miliarde de dolari al Statelor Unite în cadrul unui vast credit de urgenţă semnat de preşedintele Joe Biden.

Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, războiul dus de Rusia în Ucraina riscă să ducă la o contracţie de 45% a economiei ucrainene în 2022.Ţara se confruntă cu un deficit bugetar în creştere de cinci miliarde de dolari pe lună, având în vedere veniturile în scădere şi incapacitatea de a accesa finanţări de pe pieţele externe.

Donatorii internaţionali au făcut eforturi pentru a ajuta Ucraina. Astfel, explică Trezoreria SUA, G7 şi Uniunea Europeană au promis finanţări de 29,6 miliarde de dolari pentru Kiev, dintre care 8,5 miliarde de dolari ajutor american.

Marea Britanie va acorda Ucrainei un ajutor militar suplimentar de un miliard de lire sterline

ACTUALIZARE 07.20 Guvernul britanic a anunţat, în cursul summitului NATO de la Madrid, că va debloca un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro) pentru ajutor suplimentar acordat Ucrainei în răspuns la invazia rusă şi care va include sisteme de apărare antiaeriană şi drone.

Aceste noi fonduri vor creşte ajutorul militar britanic pentru Kiev la 2,3 miliarde de lire sterline, a precizat Downing Street, într-un comunicat, calificând această creştere importantă o ''nouă fază'' a sprijinului occidental care urmează să permită armatei ucrainene să lanseze contraofensive.

În detaliu, ajutorul suplimentar oferit include ''sisteme sofisticate de apărare antiaeriană, dispozitive aeriene fără pilot, echipamente electronice inovatoare şi mii de echipamente vitale pentru soldaţii ucraineni'', a precizat guvernul.

ACTUALIZARE 07.00 Numărul victimelor din mall-ul bombardat de ruși, acum trei zile, putea fi mai mic.

Oamenii aflați la cumpărături ar fi ignorat alarmele care au anunțat iminența unui atac, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Urgență din Ucraina.

De cealaltă parte, Rusia susține în continuare că nu a bombardat centrul comercial și că toate informațiile despre acest atac ar fi false.

18 oameni au murit, 59 au fost răniți și 36 sunt dați dispăruți după ce o rachetă de croazieră X-22 a căzut peste mall-ul din Kremenciuk..

Cele mai importante informații de miercuri despre războiul din Ucraina:

NATO califică Rusia drept „cea mai mare amenințare pentru securitatea aliaților”

Ucraina salută „ poziţia lucidă ” a NATO cu privire la Rusia

Ucraina rupe relațiile cu Siria după ce Assad a recunoscut republicile separatiste din Donbas

Perspectivele războiului rămân „destul de sumbre” avertizează șefei comunității de informații a SUA

Cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiul: 144 de soldați, dintre care 95 de „apărători” din Azovstal

Zelenski, discurs la Madrid: „Politica ușilor deschise a NATO nu ar trebui să semene cu vechile turnichete de la metroul din Kiev”

