Judecătorii Curții Constituționale din Polonia au votat în favoarea ridicării imunității judiciare a președintelui suspendat al acesteia, deschizând calea pentru ca procurorii să poată formula acuzații penale, pe fondul unei crize constituționale tot mai grave, relatează TVPWorld.

Adunarea Generală a Tribunalului Constituţional al Poloniei a anunţat miercuri ridicarea imunităţii preşedintelui său, Bogdan Swieczkowski, judecător apropiat de opoziţia conservatoare şi care era deja suspendat de o judecătoare apropiată puterii, Anna Korwin-Piotrowska, proclamată preşedintă interimară a tribunalului.

Această decizie deschide calea unor acţiuni penale împotriva lui Swieczkowski, o nouă etapă în criza politico-instituţională în care guvernul premierului liberal Donald Tusk şi opoziţia susţinută de preşedintele conservator Karol Nawrocki duc o luptă pentru controlul asupra acestei instituţii.

Dispută privind conducerea instanței

Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, se află în centrul unei dispute privind conducerea instanței.

Guvernul prim-ministrului de centru Donald Tusk și opoziția de dreapta își aduc reciproc acuzații de încălcare a normelor constituționale, a statului de drept și a standardelor democratice.

Święczkowski, care este considerat aliniat politic cu principalul partid de opoziție de dreapta, Lege și Justiție (PiS), neagă orice faptă ilegală și a criticat dur decizia judecătorilor, calificând-o drept „ilegală”.

Autorităţile guvernamentale îl acuză pe acesta pentru abuz în serviciu, neregularităţi în achiziţii, folosirea unor programe-spion pe vremea când era procuror general şi, în special, pentru că a împiedicat judecătorii desemnaţi de actuala coaliţie de guvernare pro-europeană să-şi desfăşoare activitatea în sediul tribunalului.

Deși judecătorii i-au ridicat imunitatea în legătură cu patru acuzații, aceștia nu au consimțit la reținerea sa și la arestarea preventivă. De asemenea, au decis să permită urmărirea penală a adjunctului său suspendat, Bartłomiej Sochański.

Cererea de ridicare a imunității lui Święczkowski a fost depusă de ministrul justiției și procurorul general al Poloniei, Waldemar Żurek, care a declarat miercuri într-o postare pe platforma X că „Procuratura poate acum să formuleze acuzații. Nimeni nu este mai presus de lege.”

Adunarea Generală a Judecătorilor este organul colegial de conducere intern al Tribunalului Constituţional, alcătuit din cei 15 judecători ai săi, care decide asupra organizării interne, poate autoriza ridicarea imunităţii judecătorilor şi poate decide încetarea mandatelor acestora dacă două treimi din membrii săi aprobă măsura. În această adunare este ilustrată şi diviziunea dintre cele două tabere politice, o parte dintre judecători fiind favorabili actualei coaliţii de guvernare, iar cealaltă parte opoziţiei.



Aşadar, Tribunalul Constituţional, cu o conducere impusă de guvern şi nerecunoscută de preşedintele ţării, a anunţat miercuri că preşedintelui suspendat al instanţei, Bogdan Swieczkowski, i-a fost ridicată imunitatea şi astfel poate fi urmărit penal.

Criza reîncepe

Criza generată de lupta dintre conservatorii naţionalişti şi liberalii proeuropeni pentru controlul asupra Tribunalului Constituţional datează încă din anul 2015, de la sfârşitul precedentei guvernări a actualului premier Donald Tusk. Acesta a încercat atunci să impună acolo anumiţi judecători, respinşi apoi de partidul conservator-naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) după ce a preluat puterea, partid care a impus proprii judecători în Tribunalul Constituţional, plus o serie de reforme judiciare care au condus la conflicte cu Comisia Europeană.



Între timp, după ce partidul PiS a pierdut alegerile în 2023, actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Tusk a ales opt noi judecători în Tribunalul Constituţional, dar preşedintele Karol Nawrocki a refuzat să primească jurământul în cazul a cinci dintre ei, cărora Bogdan Swieczkowski nici nu le-a permis să intre în sediul tribunalului.



Criza a escaladat brusc pe 30 octombrie, când poliţia a izolat sediul Tribunalului Constituţional pentru ca preşedintele şi vicepreşedintele acestei instituţii, Bogdan Swieczkowski şi Bartolmiej Sochanski, să nu mai poată intra în clădire, iar judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska (unul dintre judecătorii a căror numire nu a fost acceptată de Nawrocki) s-a proclamat preşedintă interimară a tribunalului şi a anunţat că-i suspendă pe preşedintele şi pe vicepreşedintele instanţei, acţiune descrisă de guvernul liberal drept una de restabilire a statului de drept, în timp ce opoziţia conservatoare a numit-o lovitură de stat.



Desfăşurarea forţelor de ordine a fost sincronizată cu plecarea preşedintelui Nawrocki într-o vizită în Senegal. Acesta a întors avionul din drum, iar imediat după sosirea la Varşovia a venit la sediul Tribunalului Constituţional, unde a fost întâmpinat de protestatari simpatizanţi ai partidului PiS şi a forţat intrarea în clădire. De atunci, manifestanţi de dreapta şi extremă-dreapta protestează permanent într-o tabără pe care au montat-o în faţa clădirii tribunalului, supravegheată în continuare de un important dispozitiv al poliţiei.

Procurorii îl acuză pe Święczkowski că i-a împiedicat pe acești judecători să-și îndeplinească atribuțiile.

În octombrie, Comisia de la Veneția, un organism consultativ în materie de drept constituțional al Consiliului Europei, a declarat că președintele polonez nu are autoritatea de a revizui alegerea judecătorilor de către Parlament și ar trebui să le primească jurământul fără întârziere.

De asemenea, a recomandat ca judecătorii să poată depune jurământul fără participarea președintelui, în cazul în care acesta refuză sau întârzie să le primească jurământul.

Proteste

Votul privind imunitatea, anunțat miercuri, are loc la mai puțin de trei săptămâni după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska i-a suspendat pe Święczkowski și pe adjunctul său și și-a asumat responsabilitatea conducerii Curții Supreme, care se pronunță asupra conformității legilor cu Constituția Poloniei.

Demersul acesteia a stârnit proteste ale manifestanților de dreapta în fața sediului Curții din Varșovia și a atras critici aspre din partea președintelui conservator Nawrocki, care a acuzat guvernul că încearcă să preia controlul asupra instituției.

Opoziția de dreapta a refuzat să accepte validitatea deciziilor recente ale Tribunalului, inclusiv a ultimului vot privind imunitatea.

Care sunt acuzațiile?

Święczkowski a fost numit președinte al Tribunalului Constituțional în decembrie 2024 de către președintele de atunci, Andrzej Duda, un aliat al partidului PiS, care a guvernat Polonia între 2015 și 2023.

Anterior, el a ocupat timp de șase ani funcția de procuror general al Poloniei sub guvernul de dreapta al partidului PiS, ale cărui schimbări radicale în sistemul judiciar au atras critici din partea instituțiilor europene, din cauza îngrijorărilor că acestea subminau independența judiciară și statul de drept.

Mai multe acuzații aduse lui Święczkowski se referă la perioada în care a ocupat funcția de procuror general.

Procurorii îl acuză că a transferat ilegal nouă dintre subordonații săi ca formă de pedeapsă, că a ordonat examinarea și copierea neautorizată a materialelor de supraveghere într-un caz legat de programul spion Pegasus și că a divulgat în mod necorespunzător informații clasificate unui înalt funcționar guvernamental.

Pegasus, un puternic instrument de supraveghere dezvoltat în Israel, s-a aflat în centrul unei controverse politice majore în Polonia, în urma acuzațiilor că ar fi fost folosit pentru a spiona politicieni din opoziție și alți critici ai guvernului în perioada în care PiS se afla la putere.

Święczkowski se confruntă, de asemenea, cu acuzații de abuz de putere în legătură cu achiziția sistemului Hermes, un sistem de analiză a informațiilor care, potrivit procurorilor, a fost achiziționat fără proceduri de achiziții competitive și fără o evaluare corespunzătoare a necesității acestuia.